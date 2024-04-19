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Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см
Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см - 19.04.2024, ПРАЙМ
Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см
Уровень реки Ишим возле города Ишима Тюменской области за сутки повысился на 228 см и к 8.00 (6.00 мск) пятницы достиг 690 см, передает пресс-служба... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T07:36+0300
2024-04-19T07:46+0300
происшествия
россия
тюменская область
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Уровень реки Ишим возле города Ишима Тюменской области за сутки повысился на 228 см и к 8.00 (6.00 мск) пятницы достиг 690 см, передает пресс-служба регионального правительства. Как сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии, на 8.00 (6.00 мск) четверга вода в реке Ишим у города Ишима держалась достигла отметки 462 см, повысившись за сутки на 68 см. В течение дня река поднялась еще на 66 сантиметров, и к 20.00 (18.00) четверга ее уровень составил 528 см (критическая - 850). Ранее сообщалось, что уровень воды в реке может превысить исторический максимум на 2 метра. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Выход воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, а пик, согласно прогнозам, будет достигнут 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий паводка в Тюменской области была создана группировку, которую составили свыше 12 тысяч человек и более 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования жителей в области действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, а также запущен сайт паводок72.рф.
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россия, тюменская область
Происшествия, РОССИЯ, Тюменская область
07:36 19.04.2024 (обновлено: 07:46 19.04.2024)
 
Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см

Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см - до 690 см

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводковая ситуация в Кургане
Паводковая ситуация в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Уровень реки Ишим возле города Ишима Тюменской области за сутки повысился на 228 см и к 8.00 (6.00 мск) пятницы достиг 690 см, передает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии, на 8.00 (6.00 мск) четверга вода в реке Ишим у города Ишима держалась достигла отметки 462 см, повысившись за сутки на 68 см. В течение дня река поднялась еще на 66 сантиметров, и к 20.00 (18.00) четверга ее уровень составил 528 см (критическая - 850).
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке может превысить исторический максимум на 2 метра.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Выход воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, а пик, согласно прогнозам, будет достигнут 23-25 апреля.
Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года
Вчера, 19:55
Для минимизации и ликвидации последствий паводка в Тюменской области была создана группировку, которую составили свыше 12 тысяч человек и более 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования жителей в области действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, а также запущен сайт паводок72.рф.
 
ПроисшествияРОССИЯТюменская область
 
 
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