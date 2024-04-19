https://1prime.ru/20240419/pavodok-847511231.html

Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см

Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см - 19.04.2024, ПРАЙМ

Река Ишим у тюменского города Ишим за сутки поднялась на 228 см

Уровень реки Ишим возле города Ишима Тюменской области за сутки повысился на 228 см и к 8.00 (6.00 мск) пятницы достиг 690 см, передает пресс-служба... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T07:36+0300

2024-04-19T07:36+0300

2024-04-19T07:46+0300

происшествия

россия

тюменская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847374026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_571d609b59baf1727f11d19a5a35db9f.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Уровень реки Ишим возле города Ишима Тюменской области за сутки повысился на 228 см и к 8.00 (6.00 мск) пятницы достиг 690 см, передает пресс-служба регионального правительства. Как сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии, на 8.00 (6.00 мск) четверга вода в реке Ишим у города Ишима держалась достигла отметки 462 см, повысившись за сутки на 68 см. В течение дня река поднялась еще на 66 сантиметров, и к 20.00 (18.00) четверга ее уровень составил 528 см (критическая - 850). Ранее сообщалось, что уровень воды в реке может превысить исторический максимум на 2 метра. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Выход воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, а пик, согласно прогнозам, будет достигнут 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий паводка в Тюменской области была создана группировку, которую составили свыше 12 тысяч человек и более 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования жителей в области действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, а также запущен сайт паводок72.рф.

https://1prime.ru/20240418/tobol-847505658.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тюменская область