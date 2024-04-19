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"Недееспособны". Политолог о возможности переговоров с Киевом

"Недееспособны". Политолог о возможности переговоров с Киевом - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Недееспособны". Политолог о возможности переговоров с Киевом

Мирные переговоры будут с Западом, и по гораздо более широкой повестке, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в эфире радио Sputnik. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T15:42+0300

2024-04-19T15:42+0300

2024-04-19T15:42+0300

политика

мирные переговоры

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мирные переговоры будут с Западом, и по гораздо более широкой повестке, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в эфире радио Sputnik."В конечном итоге переговоры будут у нас по гораздо более широкой повестке и участвовать в них будут страны Глобального Запада, в первую очередь США, Евросоюз, отдельно будут представлены Германия и Франция. Совершенно точно вопрос о регулировании ситуации на Украине будет одним из локальных вопросов. Основное, что будет обсуждаться в рамках переговоров с Глобальным Западом, – это вопрос безопасности, в первую очередь ядерной", – считает эксперт.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, радиостанциям "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной ответил, что Россия не доверяет киевскому режиму. По его мнению, с властью, которая запретила переговоры, невозможно обсуждать такие вопросы.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Баширов указал, что российская сторона "не признает (украинское правительство) дееспособными". Он сравнил Киев с четырехлетним ребенком и отметил, что в таких ситуациях разговаривают обычно с родителями.

https://1prime.ru/20240419/lavrov-847523901.html

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мирные переговоры