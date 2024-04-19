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"Недееспособны". Политолог о возможности переговоров с Киевом
"Недееспособны". Политолог о возможности переговоров с Киевом - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Недееспособны". Политолог о возможности переговоров с Киевом
Мирные переговоры будут с Западом, и по гораздо более широкой повестке, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в эфире радио Sputnik. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T15:42+0300
2024-04-19T15:42+0300
2024-04-19T15:42+0300
политика
мирные переговоры
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мирные переговоры будут с Западом, и по гораздо более широкой повестке, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в эфире радио Sputnik."В конечном итоге переговоры будут у нас по гораздо более широкой повестке и участвовать в них будут страны Глобального Запада, в первую очередь США, Евросоюз, отдельно будут представлены Германия и Франция. Совершенно точно вопрос о регулировании ситуации на Украине будет одним из локальных вопросов. Основное, что будет обсуждаться в рамках переговоров с Глобальным Западом, – это вопрос безопасности, в первую очередь ядерной", – считает эксперт.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, радиостанциям "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной ответил, что Россия не доверяет киевскому режиму. По его мнению, с властью, которая запретила переговоры, невозможно обсуждать такие вопросы.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Баширов указал, что российская сторона "не признает (украинское правительство) дееспособными". Он сравнил Киев с четырехлетним ребенком и отметил, что в таких ситуациях разговаривают обычно с родителями.
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мирные переговоры
Политика, мирные переговоры
"Недееспособны". Политолог о возможности переговоров с Киевом
Политолог Баширов: мирные переговоры будут по гораздо более широкой повестке
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мирные переговоры будут с Западом, и по гораздо более широкой повестке, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в эфире радио Sputnik.
"В конечном итоге переговоры будут у нас по гораздо более широкой повестке и участвовать в них будут страны Глобального Запада, в первую очередь США, Евросоюз, отдельно будут представлены Германия и Франция. Совершенно точно вопрос о регулировании ситуации на Украине будет одним из локальных вопросов. Основное, что будет обсуждаться в рамках переговоров с Глобальным Западом, – это вопрос безопасности, в первую очередь ядерной", – считает эксперт.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, радиостанциям "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" на вопрос о возобновлении переговоров с Украиной ответил, что Россия не доверяет киевскому режиму. По его мнению, с властью, которая запретила переговоры, невозможно обсуждать такие вопросы.
Лавров: Россия не прекратит боевые действия при переговорах с Украиной
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Баширов указал, что российская сторона "не признает (украинское правительство) дееспособными". Он сравнил Киев с четырехлетним ребенком и отметил, что в таких ситуациях разговаривают обычно с родителями.