https://1prime.ru/20240419/peregovory-847529584.html

"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине

"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ

"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине

Украина находится в менее выгодной переговорной позиции перед потенциальными переговорами с Россией из-за прекращения помощи Запада и недоверия между... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T16:04+0300

2024-04-19T16:04+0300

2024-04-19T16:05+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Украина находится в менее выгодной переговорной позиции перед потенциальными переговорами с Россией из-за прекращения помощи Запада и недоверия между сторонамию, пишет издание Responsible Statecraft."Сейчас, когда помощь Запада остановилась, а ход конфликта складывается в пользу Москвы, Украина находится в менее выгодной переговорной позиции, чем раньше, и Россия, возможно, менее склонна начать переговоры", — насписал автор статьи Блез Мэлли.Тем не менее, у всех сторон по-прежнему есть причины для дипломатического решения, которое могло бы положить конец войне и обеспечить новую архитектуру европейской безопасности после прекращения боевых действий, отмечается в публикации.В издание также подчеркивается, что одной из причин срыва первоначальных переговоров стало то, что обе стороны были больше сосредоточены на более "широком эндшпиле", а не на краткосрочных решениях. Обе стороны попытались разработать нечто вроде долгосрочного мирного договора, который разрешил бы споры о безопасности, десятилетиями служившие источником геополитической напряженности."Два года войны только усилили недоверие между Россией, Украиной и западными сторонниками Киева, и сегодня дипломатия представляется более трудной, чем в 2022 году", - заключили в издании.

https://1prime.ru/20240419/zelenskiy-847525141.html

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украина, переговоры, новости