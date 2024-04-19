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"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине
Украина находится в менее выгодной переговорной позиции перед потенциальными переговорами с Россией из-за прекращения помощи Запада и недоверия между... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T16:04+0300
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2024-04-19T16:05+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Украина находится в менее выгодной переговорной позиции перед потенциальными переговорами с Россией из-за прекращения помощи Запада и недоверия между сторонамию, пишет издание Responsible Statecraft."Сейчас, когда помощь Запада остановилась, а ход конфликта складывается в пользу Москвы, Украина находится в менее выгодной переговорной позиции, чем раньше, и Россия, возможно, менее склонна начать переговоры", — насписал автор статьи Блез Мэлли.Тем не менее, у всех сторон по-прежнему есть причины для дипломатического решения, которое могло бы положить конец войне и обеспечить новую архитектуру европейской безопасности после прекращения боевых действий, отмечается в публикации.В издание также подчеркивается, что одной из причин срыва первоначальных переговоров стало то, что обе стороны были больше сосредоточены на более "широком эндшпиле", а не на краткосрочных решениях. Обе стороны попытались разработать нечто вроде долгосрочного мирного договора, который разрешил бы споры о безопасности, десятилетиями служившие источником геополитической напряженности."Два года войны только усилили недоверие между Россией, Украиной и западными сторонниками Киева, и сегодня дипломатия представляется более трудной, чем в 2022 году", - заключили в издании.
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Политика, УКРАИНА, переговоры, Новости
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине
RS: переговорная позиция Украины сейчас намного хуже, чем в начале конфликта
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Украина находится в менее выгодной переговорной позиции перед потенциальными переговорами с Россией из-за прекращения помощи Запада и недоверия между сторонамию, пишет издание Responsible Statecraft.
"Сейчас, когда помощь Запада остановилась, а ход конфликта складывается в пользу Москвы
, Украина находится в менее выгодной переговорной позиции, чем раньше, и Россия, возможно, менее склонна начать переговоры", — насписал автор статьи Блез Мэлли.
Тем не менее, у всех сторон по-прежнему есть причины для дипломатического решения, которое могло бы положить конец войне и обеспечить новую архитектуру европейской безопасности после прекращения боевых действий, отмечается в публикации.
В издание также подчеркивается, что одной из причин срыва первоначальных переговоров стало то, что обе стороны были больше сосредоточены на более "широком эндшпиле", а не на краткосрочных решениях. Обе стороны попытались разработать нечто вроде долгосрочного мирного договора, который разрешил бы споры о безопасности, десятилетиями служившие источником геополитической напряженности.
"Два года войны только усилили недоверие между Россией, Украиной и западными сторонниками Киева, и сегодня дипломатия представляется более трудной, чем в 2022 году", - заключили в издании.
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