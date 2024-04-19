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Кремль отказался комментировать слова о подгтовке покушения на Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Кремль отказался комментировать слова о подгтовке покушения на Зеленского
Кремль отказался комментировать слова о подгтовке покушения на Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ
Кремль отказался комментировать слова о подгтовке покушения на Зеленского
В Кремле не комментируют информацию о вероятном планировании покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T13:06+0300
2024-04-19T13:06+0300
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
новости
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В Кремле не комментируют информацию о вероятном планировании покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи", - заявил он.Ранее Национальная прокуратура польши обнародовала данные о задержании польского гражданина, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Отмечалось, что он собирал данные с целью дальнейшего покушения на украинского президента.Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что информация о возможной подготовке покушения на Владимира Зеленского в Польше могут стать первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать.
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россия, дмитрий песков, владимир зеленский, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Новости
13:06 19.04.2024
 
Кремль отказался комментировать слова о подгтовке покушения на Зеленского

Песков: в Кремле не комментируют возможное планирование покушения на Зеленского

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В Кремле не комментируют информацию о вероятном планировании покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи", - заявил он.
Ранее Национальная прокуратура польши обнародовала данные о задержании польского гражданина, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Отмечалось, что он собирал данные с целью дальнейшего покушения на украинского президента.
Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что информация о возможной подготовке покушения на Владимира Зеленского в Польше могут стать первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
09:46
 
РОССИЯДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНовости
 
 
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