https://1prime.ru/20240419/peskov-847524423.html

Кремль отказался комментировать слова о подгтовке покушения на Зеленского

Кремль отказался комментировать слова о подгтовке покушения на Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ

Кремль отказался комментировать слова о подгтовке покушения на Зеленского

В Кремле не комментируют информацию о вероятном планировании покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T13:06+0300

2024-04-19T13:06+0300

2024-04-19T13:06+0300

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

новости

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В Кремле не комментируют информацию о вероятном планировании покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи", - заявил он.Ранее Национальная прокуратура польши обнародовала данные о задержании польского гражданина, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Отмечалось, что он собирал данные с целью дальнейшего покушения на украинского президента.Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что информация о возможной подготовке покушения на Владимира Зеленского в Польше могут стать первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать.

https://1prime.ru/20240419/likvidatsiya-847515371.html

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россия, дмитрий песков, владимир зеленский, новости