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Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах - 19.04.2024, ПРАЙМ
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
Граждане Украины больше не хотят быть пушечным мясом ради интересов Соединенных Штатов, поэтому они массово сдаются в плен и избегают мобилизации, указал... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T23:30+0300
2024-04-19T23:30+0300
2024-04-19T23:31+0300
мобилизация на украине
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Граждане Украины больше не хотят быть пушечным мясом ради интересов Соединенных Штатов, поэтому они массово сдаются в плен и избегают мобилизации, указал американский правозащитник Аджаму Барака."Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — отметил Барака в социальной сети X.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Сроки демобилизации в документе не прописаны.Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу, чтобы выполнить мобилизационный план.
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мобилизация на украине
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
Правозащитник из США: украинцы массово сдаются в плен и бегут от мобилизации
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Граждане Украины больше не хотят быть пушечным мясом ради интересов Соединенных Штатов, поэтому они массово сдаются в плен и избегают мобилизации, указал американский правозащитник Аджаму Барака.
"Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — отметил Барака в социальной сети X
.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
ВСУ понимают, что мобилизация без боеприпасов не поможет, пишет WP
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу, чтобы выполнить мобилизационный план.