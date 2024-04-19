Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240419/plen-847540639.html
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах - 19.04.2024, ПРАЙМ
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
Граждане Украины больше не хотят быть пушечным мясом ради интересов Соединенных Штатов, поэтому они массово сдаются в плен и избегают мобилизации, указал... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T23:30+0300
2024-04-19T23:31+0300
мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Граждане Украины больше не хотят быть пушечным мясом ради интересов Соединенных Штатов, поэтому они массово сдаются в плен и избегают мобилизации, указал американский правозащитник Аджаму Барака."Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — отметил Барака в социальной сети X.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Сроки демобилизации в документе не прописаны.Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу, чтобы выполнить мобилизационный план.
https://1prime.ru/20240419/mobilizatsiya-847539709.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мобилизация на украине
мобилизация на Украине
23:30 19.04.2024 (обновлено: 23:31 19.04.2024)
 
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах

Правозащитник из США: украинцы массово сдаются в плен и бегут от мобилизации

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Граждане Украины больше не хотят быть пушечным мясом ради интересов Соединенных Штатов, поэтому они массово сдаются в плен и избегают мобилизации, указал американский правозащитник Аджаму Барака.
"Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — отметил Барака в социальной сети X.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
ВСУ понимают, что мобилизация без боеприпасов не поможет, пишет WP
Вчера, 21:26
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу, чтобы выполнить мобилизационный план.
 
мобилизация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала