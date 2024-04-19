https://1prime.ru/20240419/plen-847540639.html

Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах

Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах - 19.04.2024, ПРАЙМ

Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах

Граждане Украины больше не хотят быть пушечным мясом ради интересов Соединенных Штатов, поэтому они массово сдаются в плен и избегают мобилизации, указал... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T23:30+0300

2024-04-19T23:30+0300

2024-04-19T23:31+0300

мобилизация на украине

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Граждане Украины больше не хотят быть пушечным мясом ради интересов Соединенных Штатов, поэтому они массово сдаются в плен и избегают мобилизации, указал американский правозащитник Аджаму Барака."Украинцы наконец-то поняли, что их готовили к уничтожению ради геостратегических интересов США, которые к ним не имеют никакого отношения. Результатом являются массовые капитуляции на передовой и люди, избегающие призыва в армию", — отметил Барака в социальной сети X.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Сроки демобилизации в документе не прописаны.Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу, чтобы выполнить мобилизационный план.

https://1prime.ru/20240419/mobilizatsiya-847539709.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мобилизация на украине