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Названа доля россиян, которые предпочли пляжный отдых в 2024 году

Названа доля россиян, которые предпочли пляжный отдых в 2024 году - 19.04.2024, ПРАЙМ

Названа доля россиян, которые предпочли пляжный отдых в 2024 году

Около половины туристических поездок по России в 2024 году придется на пляжные направления, всего прирост турпотока по стране ожидается на уровне 10-15%,... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T08:13+0300

2024-04-19T08:13+0300

2024-04-19T08:13+0300

экономика

туризм

пляжные туры

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Около половины туристических поездок по России в 2024 году придется на пляжные направления, всего прирост турпотока по стране ожидается на уровне 10-15%, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Структура спроса на внутреннем рынке (в 2024 г - ред.) вряд ли изменится: пляжный туризм составит около половины турпотока, 30% придется на экскурсионные путешествия, по 10% - на санаторно-курортное лечение и активный туризм, а остальное - на другие виды отдыха", - сказала Ломидзе. Она отметила, что во внутреннем туризме, по предварительным прогнозам, ожидается прирост туристического потока около 10-15% по итогам года. В начале февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Дня туризма на выставке "Россия" сообщал, что туристический поток по России по итогам 2023 года составил 78 миллионов поездок, что на 20% выше показателей 2022 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240418/turizm-847504548.html

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туризм, пляжные туры