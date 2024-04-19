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В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине
В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине
ЕС намерен до начала лета найти для себя инструменты по оказанию долгосрочного финансирования Киева. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции Sud Radio... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:34+0300
2024-04-19T11:34+0300
2024-04-19T11:34+0300
экономика
финансовая помощь для украины
ес
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ПАРИЖ, 19 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен до начала лета найти для себя инструменты по оказанию долгосрочного финансирования Киева. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции Sud Radio министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Наша цель заключается в том, чтобы в июне, к лету Европа смогла бы обеспечить себя средствами для финансирования украинского сопротивления на долгосрочной основе ", – сказал он, но не привел деталей. Лидеры стран ЕС в ходе специального саммита 1 февраля в Брюсселе решило создать фонд для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Кроме того, они решили разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта кабмин Украины объявил об утверждении плана, необходимого для получения указанной выше помощи. Отмечалось, что план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов в части государственного управления. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, такие, как зеленый переход, цифровизация, евроинтеграция. Минэкономики Украины сообщало, что план для Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. Финансирование в рамках программы Ukraine Facility напрямую зависит от выполнения индикаторов, предусмотренных планом На период до окончательного запуска программы предусмотрен механизм переходного финансирования объемом в шесть миллиардов евро.
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финансовая помощь для украины, ес
Экономика, финансовая помощь для Украины, ЕС
В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине
МИД Франции: ЕС планирует к лету найти средства для долгосрочной помощи Украине
ПАРИЖ, 19 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен до начала лета найти для себя инструменты по оказанию долгосрочного финансирования Киева. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции Sud Radio министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Наша цель заключается в том, чтобы в июне, к лету Европа смогла бы обеспечить себя средствами для финансирования украинского сопротивления на долгосрочной основе ", – сказал он, но не привел деталей.
Лидеры стран ЕС в ходе специального саммита 1 февраля в Брюсселе решило создать фонд для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Кроме того, они решили разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта кабмин Украины объявил об утверждении плана, необходимого для получения указанной выше помощи. Отмечалось, что план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов в части государственного управления. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, такие, как зеленый переход, цифровизация, евроинтеграция.
Минэкономики Украины сообщало, что план для Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. Финансирование в рамках программы Ukraine Facility напрямую зависит от выполнения индикаторов, предусмотренных планом На период до окончательного запуска программы предусмотрен механизм переходного финансирования объемом в шесть миллиардов евро.
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