Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240419/pomosch-847520210.html
В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине
В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине
ЕС намерен до начала лета найти для себя инструменты по оказанию долгосрочного финансирования Киева. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции Sud Radio... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:34+0300
2024-04-19T11:34+0300
экономика
финансовая помощь для украины
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/92/841459265_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_5f61348ae007d4cd0fe7de2f1e3cf11a.jpg
ПАРИЖ, 19 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен до начала лета найти для себя инструменты по оказанию долгосрочного финансирования Киева. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции Sud Radio министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Наша цель заключается в том, чтобы в июне, к лету Европа смогла бы обеспечить себя средствами для финансирования украинского сопротивления на долгосрочной основе ", – сказал он, но не привел деталей. Лидеры стран ЕС в ходе специального саммита 1 февраля в Брюсселе решило создать фонд для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Кроме того, они решили разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта кабмин Украины объявил об утверждении плана, необходимого для получения указанной выше помощи. Отмечалось, что план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов в части государственного управления. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, такие, как зеленый переход, цифровизация, евроинтеграция. Минэкономики Украины сообщало, что план для Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. Финансирование в рамках программы Ukraine Facility напрямую зависит от выполнения индикаторов, предусмотренных планом На период до окончательного запуска программы предусмотрен механизм переходного финансирования объемом в шесть миллиардов евро.
https://1prime.ru/20240419/zelenskiy-847516412.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/92/841459265_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae2db8c9df54b9fbd616a31da0eaf9d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансовая помощь для украины, ес
Экономика, финансовая помощь для Украины, ЕС
11:34 19.04.2024
 
В ЕС рассказали, когда найдут средства для долгосрочной помощи Украине

МИД Франции: ЕС планирует к лету найти средства для долгосрочной помощи Украине

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 19 апр - ПРАЙМ. ЕС намерен до начала лета найти для себя инструменты по оказанию долгосрочного финансирования Киева. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции Sud Radio министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Наша цель заключается в том, чтобы в июне, к лету Европа смогла бы обеспечить себя средствами для финансирования украинского сопротивления на долгосрочной основе ", – сказал он, но не привел деталей.
Лидеры стран ЕС в ходе специального саммита 1 февраля в Брюсселе решило создать фонд для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Кроме того, они решили разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта кабмин Украины объявил об утверждении плана, необходимого для получения указанной выше помощи. Отмечалось, что план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов в части государственного управления. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, такие, как зеленый переход, цифровизация, евроинтеграция.
Минэкономики Украины сообщало, что план для Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. Финансирование в рамках программы Ukraine Facility напрямую зависит от выполнения индикаторов, предусмотренных планом На период до окончательного запуска программы предусмотрен механизм переходного финансирования объемом в шесть миллиардов евро.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
"Все уничтожил": немцы обрушились на Зеленского из-за катастрофы на Украине
10:22
 
Экономикафинансовая помощь для УкраиныЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала