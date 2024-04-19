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Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров

Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров - 19.04.2024, ПРАЙМ

Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров

Запад бездумно наращивает антироссийские санкции и не задумывается о результате своих мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:43+0300

2024-04-19T12:43+0300

2024-04-19T12:43+0300

экономика

санкции против рф

сергей лавров

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Запад бездумно наращивает антироссийские санкции и не задумывается о результате своих мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. А результат-то уже был очевиден с первых же дней, еще до специальной военной операции, когда действовали "крымские" санкции и другие... Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, в которых они могут ограничить наше развитие, а желательно и во всех других сферах", — сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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санкции против рф, сергей лавров