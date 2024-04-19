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Захарова: Россия имеет право ответить на изъятие активов ее граждан - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Захарова: Россия имеет право ответить на изъятие активов ее граждан
Захарова: Россия имеет право ответить на изъятие активов ее граждан - 19.04.2024, ПРАЙМ
Захарова: Россия имеет право ответить на изъятие активов ее граждан
Россия воспользуется правом ответить на конфискацию российских активов Западом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T16:28+0300
2024-04-19T16:28+0300
политика
замороженные российские активы
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия воспользуется правом ответить на конфискацию российских активов Западом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры", — указывается в заявлении. Так, она ответила на вопрос журналистов о возможных ответных мерах на изъятие активов.Она напомнила, что Россия "располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия". Официальный представитель МИД добавила, что Запад показал свою ненадежность, поэтому, выстраивать торгово-финансовые отношения с ним бесперспективно.По ее мнению, Запад спасается от банкротства, присваивая чужие ресурсы. Любая страна, которая хранит в западных юрисдикциях свои резервы, в таком случае, рискует их потерять.
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замороженные российские активы
Политика, замороженные российские активы
16:28 19.04.2024
 
Захарова: Россия имеет право ответить на изъятие активов ее граждан

МИД: Россия имеет право ответить в случае конфискации российских активов Западом

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия воспользуется правом ответить на конфискацию российских активов Западом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры", — указывается в заявлении.
Так, она ответила на вопрос журналистов о возможных ответных мерах на изъятие активов.
Она напомнила, что Россия "располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия".
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Вчера, 11:46
Официальный представитель МИД добавила, что Запад показал свою ненадежность, поэтому, выстраивать торгово-финансовые отношения с ним бесперспективно.
По ее мнению, Запад спасается от банкротства, присваивая чужие ресурсы. Любая страна, которая хранит в западных юрисдикциях свои резервы, в таком случае, рискует их потерять.
 
Политиказамороженные российские активы
 
 
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