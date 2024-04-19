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Захарова: Россия имеет право ответить на изъятие активов ее граждан

Захарова: Россия имеет право ответить на изъятие активов ее граждан - 19.04.2024, ПРАЙМ

Захарова: Россия имеет право ответить на изъятие активов ее граждан

Россия воспользуется правом ответить на конфискацию российских активов Западом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T16:28+0300

2024-04-19T16:28+0300

2024-04-19T16:28+0300

политика

замороженные российские активы

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия воспользуется правом ответить на конфискацию российских активов Западом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры", — указывается в заявлении. Так, она ответила на вопрос журналистов о возможных ответных мерах на изъятие активов.Она напомнила, что Россия "располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия". Официальный представитель МИД добавила, что Запад показал свою ненадежность, поэтому, выстраивать торгово-финансовые отношения с ним бесперспективно.По ее мнению, Запад спасается от банкротства, присваивая чужие ресурсы. Любая страна, которая хранит в западных юрисдикциях свои резервы, в таком случае, рискует их потерять.

https://1prime.ru/20240418/mobilizatsiya-847491233.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы