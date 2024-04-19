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Минфин спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2024 году

Минфин спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2024 году - 19.04.2024, ПРАЙМ

Минфин спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2024 году

Темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года - 3,6%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T22:22+0300

2024-04-19T22:22+0300

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года - 3,6%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. "Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 года – 3,6%", - сказал Силуанов, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. Там пояснили РИА Новости, что речь идет о темпах роста экономики РФ в 2024 году. Международный валютный фонд (МВФ) на этой неделе улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем (против 2,6% и 1,1% в январском прогнозе). Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил журналистам, что текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его.

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