Выкупили просадку

Фондовые индексы в четверг снизились в первой половине дня, но затем восстановились и завершили день ростом. Индекс Мосбиржи повысился на символические 0,5%,... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T08:40+0300
2024-04-19T08:40+0300
2024-04-19T08:40+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы в четверг снизились в первой половине дня, но затем восстановились и завершили день ростом. Индекс Мосбиржи повысился на символические 0,5%, индекс РТС прибавил 0,55% на фоне укрепления рубля. Пониженная активность инвесторов и минимальные итоговые изменения индексов говорят в пользу рыночной консолидации после роста в последние несколько недель.Грузооборот морских портов России в январе-марте 2024 года сократился на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 214,3 миллиона тонн. Акции портовых операторов (НМТП и ДВМП) отреагировали снижением котировок. В то же время ДВМП остается одним из наших фаворитов в транспортном секторе, поскольку является бенефициаром увеличения торговли по южному и восточному направлениям и выигрывает от роста ставок на фрахт.Число договоров долевого участия на приобретение жилья в новостройках Москвы снизилось на 12,4% в январе-марте 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее акции ПИК в четверг подорожали на 1,2%, показав наилучшую динамику среди застройщиков, несмотря на тот факт, что более 50% проектов этого застройщика приходятся на Москву.ММК сообщает о сокращении продаж металлопродукции в I квартале 2024 года до 2731 тысячи тонн, на 5,5% по сравнению с I кварталом 2023 года. Продажи премиальной продукции снизились на 12%, до 1051 тысячи тонн на фоне капитального ремонта производственного оборудования. В акциях ММК сохраняется интрига с дивидендами, так как эта компания единственная в металлургической отрасли не огласила решение по распределению прибыли за 2023 год. Тем не менее этот вопрос может быть рассмотрен советом директоров в конце апреля, о чем ранее заявлял менеджмент.Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сообщается о взрывах в Иране, на фоне чего нефть марки Brent резко подорожала, в пятницу утром котировки Brent повысились на 2,5%, что может отразиться на динамике котировок акций нефтяных компаний.
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы в четверг снизились в первой половине дня, но затем восстановились и завершили день ростом. Индекс Мосбиржи повысился на символические 0,5%, индекс РТС прибавил 0,55% на фоне укрепления рубля. Пониженная активность инвесторов и минимальные итоговые изменения индексов говорят в пользу рыночной консолидации после роста в последние несколько недель.
Грузооборот морских портов России в январе-марте 2024 года сократился на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 214,3 миллиона тонн. Акции портовых операторов (НМТП и ДВМП) отреагировали снижением котировок. В то же время ДВМП остается одним из наших фаворитов в транспортном секторе, поскольку является бенефициаром увеличения торговли по южному и восточному направлениям и выигрывает от роста ставок на фрахт.
Число договоров долевого участия на приобретение жилья в новостройках Москвы снизилось на 12,4% в январе-марте 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее акции ПИК в четверг подорожали на 1,2%, показав наилучшую динамику среди застройщиков, несмотря на тот факт, что более 50% проектов этого застройщика приходятся на Москву.
ММК сообщает о сокращении продаж металлопродукции в I квартале 2024 года до 2731 тысячи тонн, на 5,5% по сравнению с I кварталом 2023 года. Продажи премиальной продукции снизились на 12%, до 1051 тысячи тонн на фоне капитального ремонта производственного оборудования. В акциях ММК сохраняется интрига с дивидендами, так как эта компания единственная в металлургической отрасли не огласила решение по распределению прибыли за 2023 год. Тем не менее этот вопрос может быть рассмотрен советом директоров в конце апреля, о чем ранее заявлял менеджмент.
Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сообщается о взрывах в Иране, на фоне чего нефть марки Brent резко подорожала, в пятницу утром котировки Brent повысились на 2,5%, что может отразиться на динамике котировок акций нефтяных компаний.
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