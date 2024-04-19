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Выкупили просадку - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Выкупили просадку
Выкупили просадку - 19.04.2024, ПРАЙМ
Выкупили просадку
Фондовые индексы в четверг снизились в первой половине дня, но затем восстановились и завершили день ростом. Индекс Мосбиржи повысился на символические 0,5%,... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T08:40+0300
2024-04-19T08:40+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713505239
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы в четверг снизились в первой половине дня, но затем восстановились и завершили день ростом. Индекс Мосбиржи повысился на символические 0,5%, индекс РТС прибавил 0,55% на фоне укрепления рубля. Пониженная активность инвесторов и минимальные итоговые изменения индексов говорят в пользу рыночной консолидации после роста в последние несколько недель.Грузооборот морских портов России в январе-марте 2024 года сократился на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 214,3 миллиона тонн. Акции портовых операторов (НМТП и ДВМП) отреагировали снижением котировок. В то же время ДВМП остается одним из наших фаворитов в транспортном секторе, поскольку является бенефициаром увеличения торговли по южному и восточному направлениям и выигрывает от роста ставок на фрахт.Число договоров долевого участия на приобретение жилья в новостройках Москвы снизилось на 12,4% в январе-марте 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее акции ПИК в четверг подорожали на 1,2%, показав наилучшую динамику среди застройщиков, несмотря на тот факт, что более 50% проектов этого застройщика приходятся на Москву.ММК сообщает о сокращении продаж металлопродукции в I квартале 2024 года до 2731 тысячи тонн, на 5,5% по сравнению с I кварталом 2023 года. Продажи премиальной продукции снизились на 12%, до 1051 тысячи тонн на фоне капитального ремонта производственного оборудования. В акциях ММК сохраняется интрига с дивидендами, так как эта компания единственная в металлургической отрасли не огласила решение по распределению прибыли за 2023 год. Тем не менее этот вопрос может быть рассмотрен советом директоров в конце апреля, о чем ранее заявлял менеджмент.Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сообщается о взрывах в Иране, на фоне чего нефть марки Brent резко подорожала, в пятницу утром котировки Brent повысились на 2,5%, что может отразиться на динамике котировок акций нефтяных компаний.
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Анна Буйлакова
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
08:40 19.04.2024
 

Выкупили просадку

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Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы в четверг снизились в первой половине дня, но затем восстановились и завершили день ростом. Индекс Мосбиржи повысился на символические 0,5%, индекс РТС прибавил 0,55% на фоне укрепления рубля. Пониженная активность инвесторов и минимальные итоговые изменения индексов говорят в пользу рыночной консолидации после роста в последние несколько недель.
Грузооборот морских портов России в январе-марте 2024 года сократился на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 214,3 миллиона тонн. Акции портовых операторов (НМТП и ДВМП) отреагировали снижением котировок. В то же время ДВМП остается одним из наших фаворитов в транспортном секторе, поскольку является бенефициаром увеличения торговли по южному и восточному направлениям и выигрывает от роста ставок на фрахт.
Число договоров долевого участия на приобретение жилья в новостройках Москвы снизилось на 12,4% в январе-марте 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее акции ПИК в четверг подорожали на 1,2%, показав наилучшую динамику среди застройщиков, несмотря на тот факт, что более 50% проектов этого застройщика приходятся на Москву.
ММК сообщает о сокращении продаж металлопродукции в I квартале 2024 года до 2731 тысячи тонн, на 5,5% по сравнению с I кварталом 2023 года. Продажи премиальной продукции снизились на 12%, до 1051 тысячи тонн на фоне капитального ремонта производственного оборудования. В акциях ММК сохраняется интрига с дивидендами, так как эта компания единственная в металлургической отрасли не огласила решение по распределению прибыли за 2023 год. Тем не менее этот вопрос может быть рассмотрен советом директоров в конце апреля, о чем ранее заявлял менеджмент.
Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сообщается о взрывах в Иране, на фоне чего нефть марки Brent резко подорожала, в пятницу утром котировки Brent повысились на 2,5%, что может отразиться на динамике котировок акций нефтяных компаний.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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