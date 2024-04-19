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Названа средняя стоимость путевки в пятизвездочный отель в Турции летом - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Названа средняя стоимость путевки в пятизвездочный отель в Турции летом
Названа средняя стоимость путевки в пятизвездочный отель в Турции летом - 19.04.2024, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость путевки в пятизвездочный отель в Турции летом
Путевка на неделю в пятизвездочные отели Турции и Египта в июне россиянам обойдется от 140-160 тысяч рублей на двоих, рассказала в интервью РИА Новости... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:39+0300
2024-04-19T09:39+0300
экономика
выездной туризм
турция
путевки
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Путевка на неделю в пятизвездочные отели Турции и Египта в июне россиянам обойдется от 140-160 тысяч рублей на двоих, рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Стоимость туров на лето пока вполне сопоставима с прошлогодней. В Турции неделя отдыха в июне в бюджетных "пять звезд" - 140-160 тысяч рублей, в люксовых "пятерках" - около 180-200 тысяч. Туры в Египет на неделю в июне обойдутся в 140-160 тысяч рублей в бюджетных пятизвездочных отелях, 175-185 тысяч – в хороших "пятерках". В Таиланд, как правило, берут десятидневные туры с размещением в гостинице с уверенными "четырьмя звездами" на базе завтраков. Отдых там летом обойдется в среднем в 190-210 тысяч рублей", - сообщила Ломидзе. При этом она отметила, что в июле-августе стоимость отдыха традиционно будет выше, "минимум на 10-15%", так как на многих курортах начинается высокий сезон. По словам главы ассоциации, список основных летних направлений выглядит на сегодняшний день так: первое место у Турции, за ней - Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. "Пятое место может достаться Шри-Ланке, Кубе или какой-то другой экзотической стране, которая ближе к сезону покажет существенную динамику спроса", - пояснила Ломидзе. По ее данным, турпоток из России за рубеж по итогам года вырастет на 10%. "Это осторожный прогноз, так как реальный спрос будет зависеть от курсовых колебаний, ситуации с авиаперевозкой и других факторов, которые в сегодняшней ситуации довольно сложно предусмотреть или спрогнозировать", - пояснила она. Выездной организованный турпоток из России в 2023 году вырос на 16,4% по сравнению с 2022 годом, туроператоры отправили за рубеж почти 8,1 миллиона человек, сообщали в АТОР в конце января. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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выездной туризм, турция, путевки
Экономика, выездной туризм, ТУРЦИЯ, путевки
09:39 19.04.2024
 
Названа средняя стоимость путевки в пятизвездочный отель в Турции летом

АТОР: путевка в пятизвездочный отель Турции летом обойдется от 140-160 тыс руб

© Фото : Unsplash / Nihat Sinan ErulПляж в Турции
Пляж в Турции - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : Unsplash / Nihat Sinan Erul
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Путевка на неделю в пятизвездочные отели Турции и Египта в июне россиянам обойдется от 140-160 тысяч рублей на двоих, рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Стоимость туров на лето пока вполне сопоставима с прошлогодней. В Турции неделя отдыха в июне в бюджетных "пять звезд" - 140-160 тысяч рублей, в люксовых "пятерках" - около 180-200 тысяч. Туры в Египет на неделю в июне обойдутся в 140-160 тысяч рублей в бюджетных пятизвездочных отелях, 175-185 тысяч – в хороших "пятерках". В Таиланд, как правило, берут десятидневные туры с размещением в гостинице с уверенными "четырьмя звездами" на базе завтраков. Отдых там летом обойдется в среднем в 190-210 тысяч рублей", - сообщила Ломидзе.
При этом она отметила, что в июле-августе стоимость отдыха традиционно будет выше, "минимум на 10-15%", так как на многих курортах начинается высокий сезон.
По словам главы ассоциации, список основных летних направлений выглядит на сегодняшний день так: первое место у Турции, за ней - Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. "Пятое место может достаться Шри-Ланке, Кубе или какой-то другой экзотической стране, которая ближе к сезону покажет существенную динамику спроса", - пояснила Ломидзе.
По ее данным, турпоток из России за рубеж по итогам года вырастет на 10%. "Это осторожный прогноз, так как реальный спрос будет зависеть от курсовых колебаний, ситуации с авиаперевозкой и других факторов, которые в сегодняшней ситуации довольно сложно предусмотреть или спрогнозировать", - пояснила она.
Выездной организованный турпоток из России в 2023 году вырос на 16,4% по сравнению с 2022 годом, туроператоры отправили за рубеж почти 8,1 миллиона человек, сообщали в АТОР в конце января.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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Экономикавыездной туризмТУРЦИЯпутевки
 
 
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