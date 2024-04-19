https://1prime.ru/20240419/pvo-847509667.html

В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО

В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО - 19.04.2024, ПРАЙМ

В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО

В нескольких иранских провинциях сработали средства ПВО. Об этом сообщает государственное агентство IRNA. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T06:00+0300

2024-04-19T06:00+0300

2024-04-19T06:05+0300

политика

иран

пво

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. В нескольких иранских провинциях сработали средства ПВО. Об этом сообщает государственное агентство IRNA. По информации IRNA, "ПВО Ирана была активирована... в нескольких провинциях страны". Ранее агентство Fars, ссылаясь на иранские источники, передало, что звук взрыва был слышен в центре Ирана - в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в районе аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.

https://1prime.ru/20240419/iran-847509056.html

иран

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иран, пво