https://1prime.ru/20240419/pvo-847509667.html
В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО
В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО - 19.04.2024, ПРАЙМ
В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО
В нескольких иранских провинциях сработали средства ПВО. Об этом сообщает государственное агентство IRNA. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T06:00+0300
2024-04-19T06:00+0300
2024-04-19T06:05+0300
политика
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. В нескольких иранских провинциях сработали средства ПВО. Об этом сообщает государственное агентство IRNA. По информации IRNA, "ПВО Ирана была активирована... в нескольких провинциях страны". Ранее агентство Fars, ссылаясь на иранские источники, передало, что звук взрыва был слышен в центре Ирана - в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в районе аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.
https://1prime.ru/20240419/iran-847509056.html
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иран, пво
В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО
Госагентство IRNA: средства ПВО сработали в нескольких провинциях Ирана -
МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. В нескольких иранских провинциях сработали средства ПВО. Об этом сообщает государственное агентство IRNA.
По информации IRNA, "ПВО Ирана была активирована... в нескольких провинциях страны".
В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
Ранее агентство Fars, ссылаясь на иранские источники, передало, что звук взрыва был слышен в центре Ирана - в городе Кехджаваристан провинции Исфахан в районе аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.