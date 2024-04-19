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"В мире такого нет". На Украине сделали неожиданное заявление о ВКС России - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"В мире такого нет". На Украине сделали неожиданное заявление о ВКС России
"В мире такого нет". На Украине сделали неожиданное заявление о ВКС России - 19.04.2024, ПРАЙМ
"В мире такого нет". На Украине сделали неожиданное заявление о ВКС России
В мире не найдется такое количество систем противовоздушной обороны, которые смогут закрыть всю территорию Украины от ударов ВКС России по стратегическим... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T17:01+0300
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В мире не найдется такое количество систем противовоздушной обороны, которые смогут закрыть всю территорию Украины от ударов ВКС России по стратегическим объектам. Такое мнение выразил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет", — заявил он. Стариков считает, что европейские страны не желают отдавать хранящийся на складах арсенал, так как сами же себя и запугивают "российским вторжением"."Сидит такой &lt;…&gt; Олаф Шольц (канцлер Германии. — ред.) и думает: "Я сейчас Украине все передам, а Путин ко мне придет, чем я буду защищаться?" ....Какая экономика в мире потянет для того, чтобы дать нам такое количество ракет?" — задался вопросом Стариков.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сво, пво, всу
Вооружения, СВО, ПВО, ВСУ
17:01 19.04.2024 (обновлено: 17:12 19.04.2024)
 
"В мире такого нет". На Украине сделали неожиданное заявление о ВКС России

Полковник СБУ: в мире нет столько ПВО, чтобы закрыть небо Украины от ВКС РФ

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкВыступление пилотажной группы ВКС России "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи на истребителях Су-30СМ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В мире не найдется такое количество систем противовоздушной обороны, которые смогут закрыть всю территорию Украины от ударов ВКС России по стратегическим объектам. Такое мнение выразил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
"Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет", — заявил он. Стариков считает, что европейские страны не желают отдавать хранящийся на складах арсенал, так как сами же себя и запугивают "российским вторжением".
"Сидит такой <…> Олаф Шольц (канцлер Германии. — ред.) и думает: "Я сейчас Украине все передам, а Путин ко мне придет, чем я буду защищаться?" ....Какая экономика в мире потянет для того, чтобы дать нам такое количество ракет?" — задался вопросом Стариков.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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