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"В мире такого нет". На Украине сделали неожиданное заявление о ВКС России

"В мире такого нет". На Украине сделали неожиданное заявление о ВКС России - 19.04.2024, ПРАЙМ

"В мире такого нет". На Украине сделали неожиданное заявление о ВКС России

В мире не найдется такое количество систем противовоздушной обороны, которые смогут закрыть всю территорию Украины от ударов ВКС России по стратегическим... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T17:01+0300

2024-04-19T17:01+0300

2024-04-19T17:12+0300

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В мире не найдется такое количество систем противовоздушной обороны, которые смогут закрыть всю территорию Украины от ударов ВКС России по стратегическим объектам. Такое мнение выразил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет", — заявил он. Стариков считает, что европейские страны не желают отдавать хранящийся на складах арсенал, так как сами же себя и запугивают "российским вторжением"."Сидит такой <…> Олаф Шольц (канцлер Германии. — ред.) и думает: "Я сейчас Украине все передам, а Путин ко мне придет, чем я буду защищаться?" ....Какая экономика в мире потянет для того, чтобы дать нам такое количество ракет?" — задался вопросом Стариков.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сво, пво, всу