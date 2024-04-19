Геополитика давит на мировые рынки - 19.04.2024, ПРАЙМ
Геополитика давит на мировые рынки
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как негативные, что связано с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Так, в Азии ведущие... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:17+0300
2024-04-19T09:17+0300
2024-04-19T09:17+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как негативные, что связано с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Так, в Азии ведущие площадки теряют до 2,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в четверг, сегодня с утра снижаются в пределах 0,8%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, напротив, растет на 1,9%, поднявшись до 88,8 доллара за баррель. Кроме геополитического фактора, влияние на ход торгов может оказать макроэкономическая статистика, где мы выделяем данные розничным продажам в Великобритании и индексу цен производителей в Германии, а также количеству активных буровых установок в Штатах.По итогам четверга индекс Мосбиржи прибавил менее 0,1%, закончив сессию в районе 3456 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренной активизации покупок на фоне восстановления цен на нефть. При этом бегство от риска, наблюдаемое на внешних фондовых площадках, выступит сдерживающим фактором. В результате, в ходе сессии индекс Мосбиржи может попытаться выйти в район 3460-3470 пунктов. Отметим, что текущая техническая картина говорит в пользу возможности продолжения роста и достижения его цели, которая, на наш взгляд, расположена в районе 3500 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск евро и юань теряют порядка 0,3%, отступив до 99,7 и 12,93 рубля соответственно, доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 93,7 рубля. В ходе сессии, на фоне восстановления цен на нефть и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, рубль может попытаться продолжить утреннюю тенденцию и улучшить позиции. В случае развития данного сценария ожидаем, что пара доллар/рубль к концу торгов может уйти ниже 93,5 рубля.
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как негативные, что связано с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Так, в Азии ведущие площадки теряют до 2,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в четверг, сегодня с утра снижаются в пределах 0,8%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, напротив, растет на 1,9%, поднявшись до 88,8 доллара за баррель. Кроме геополитического фактора, влияние на ход торгов может оказать макроэкономическая статистика, где мы выделяем данные розничным продажам в Великобритании и индексу цен производителей в Германии, а также количеству активных буровых установок в Штатах.
По итогам четверга индекс Мосбиржи прибавил менее 0,1%, закончив сессию в районе 3456 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренной активизации покупок на фоне восстановления цен на нефть. При этом бегство от риска, наблюдаемое на внешних фондовых площадках, выступит сдерживающим фактором. В результате, в ходе сессии индекс Мосбиржи может попытаться выйти в район 3460-3470 пунктов. Отметим, что текущая техническая картина говорит в пользу возможности продолжения роста и достижения его цели, которая, на наш взгляд, расположена в районе 3500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск евро и юань теряют порядка 0,3%, отступив до 99,7 и 12,93 рубля соответственно, доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 93,7 рубля. В ходе сессии, на фоне восстановления цен на нефть и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, рубль может попытаться продолжить утреннюю тенденцию и улучшить позиции. В случае развития данного сценария ожидаем, что пара доллар/рубль к концу торгов может уйти ниже 93,5 рубля.
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