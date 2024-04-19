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G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц - 19.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц
G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц - 19.04.2024, ПРАЙМ
G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц
Государства "Большой семерки" примут новые санкции против компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с Россией, следует из заявления, которое... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:14+0300
2024-04-19T14:15+0300
экономика
g7
санкции против рф
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КАПРИ (Италия), 19 апр - ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" примут новые санкции против компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с Россией, следует из заявления, которое опубликовано по итогам встречи глав МИД G7 на итальянском острове Капри. "Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию", — сказано в заявлении. Главы МИД также призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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g7, санкции против рф
Экономика, G7, санкции против РФ
14:14 19.04.2024 (обновлено: 14:15 19.04.2024)
 
G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц

G7 примет дополнительные санкции против компаний, сотрудничающих с Россией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КАПРИ (Италия), 19 апр - ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" примут новые санкции против компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с Россией, следует из заявления, которое опубликовано по итогам встречи глав МИД G7 на итальянском острове Капри.
"Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию", — сказано в заявлении.
Главы МИД также призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров
12:43
 
ЭкономикаG7санкции против РФ
 
 
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