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G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц

G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц - 19.04.2024, ПРАЙМ

G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц

Государства "Большой семерки" примут новые санкции против компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с Россией, следует из заявления, которое... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T14:14+0300

2024-04-19T14:14+0300

2024-04-19T14:15+0300

экономика

g7

санкции против рф

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КАПРИ (Италия), 19 апр - ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" примут новые санкции против компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с Россией, следует из заявления, которое опубликовано по итогам встречи глав МИД G7 на итальянском острове Капри. "Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию", — сказано в заявлении. Главы МИД также призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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g7, санкции против рф