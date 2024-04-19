https://1prime.ru/20240419/sanktsii-847526956.html
В G7 заявили о возможности введения новых санкций против России
В G7 заявили о возможности введения новых санкций против России - 19.04.2024, ПРАЙМ
В G7 заявили о возможности введения новых санкций против России
Главы МИД стран "Большой семерки" выразили приверженность соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России. Об этом сказано в заявлении, | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:39+0300
2024-04-19T14:39+0300
2024-04-19T14:39+0300
экономика
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg
КАПРИ (Италия), 19 апр - ПРАЙМ. Главы МИД стран "Большой семерки" выразили приверженность соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России. Об этом сказано в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. "Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам обойти наши санкции и экспортные ограничения", — говорится в документе. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240419/sanktsii-847526019.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_1bcd09fdcefa26a18313783b3a501fa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции против рф
Экономика, санкции против РФ
В G7 заявили о возможности введения новых санкций против России
Главы МИД стран G7: новые санкции против России могут ввести при необходимости
КАПРИ (Италия), 19 апр - ПРАЙМ. Главы МИД стран "Большой семерки" выразили приверженность соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России. Об этом сказано в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии.
"Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам обойти наши санкции и экспортные ограничения", — говорится в документе.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
G7 введет новые санкции против сотрудничающих с Россией компаний и физлиц