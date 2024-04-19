https://1prime.ru/20240419/sanktsii-847526956.html

В G7 заявили о возможности введения новых санкций против России

В G7 заявили о возможности введения новых санкций против России - 19.04.2024, ПРАЙМ

В G7 заявили о возможности введения новых санкций против России

Главы МИД стран "Большой семерки" выразили приверженность соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России. Об этом сказано в заявлении, | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T14:39+0300

2024-04-19T14:39+0300

2024-04-19T14:39+0300

экономика

санкции против рф

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КАПРИ (Италия), 19 апр - ПРАЙМ. Главы МИД стран "Большой семерки" выразили приверженность соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России. Об этом сказано в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. "Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам обойти наши санкции и экспортные ограничения", — говорится в документе. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240419/sanktsii-847526019.html

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санкции против рф