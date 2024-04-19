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РЖД назначили доппоезда "Сапсан" на майские праздники
РЖД назначили доппоезда "Сапсан" на майские праздники - 19.04.2024, ПРАЙМ
РЖД назначили доппоезда "Сапсан" на майские праздники
РЖД объявили о запуске дополнительных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на период майских праздников, говорится в сообщении компании. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:56+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. РЖД объявили о запуске дополнительных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на период майских праздников, говорится в сообщении компании."Добавили "Сапсанов" на майские праздники. Из Москвы в Санкт-Петербург: №786 отправлением 27 апреля, 8 мая в 21:00 (без остановок), №766 отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок)", - сказано в сообщении.Из Санкт-Петербурга в Москву: №763 отправлением 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок), №765 отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудове и Бологом), добавили в компании.В РЖД добавили, что билеты на "Сапсаны" уже поступили в продажу.
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РОССИЯ, РЖД, Сапсан, Новости
РЖД назначили доппоезда "Сапсан" на майские праздники
РЖД на майские праздники назначили дополнительные поезда "Сапсан"
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. РЖД объявили о запуске дополнительных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на период майских праздников, говорится в сообщении компании.
"Добавили "Сапсанов" на майские праздники. Из Москвы в Санкт-Петербург: №786 отправлением 27 апреля, 8 мая в 21:00 (без остановок), №766 отправлением 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая в 11:40 (без остановок)", - сказано в сообщении.
Из Санкт-Петербурга в Москву: №763 отправлением 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 9, 10, 11 мая в 11:00 (без остановок), №765 отправлением 8 мая в 11:07 (с остановками в Чудове и Бологом), добавили в компании.
В РЖД добавили, что билеты на "Сапсаны" уже поступили в продажу.
РЖД планируют запустить новое суперприложение