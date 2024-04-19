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"Сбер" предупредил о схеме мошенников, оформляющих займы через "Госуслуги"

"Сбер" предупредил о схеме мошенников, оформляющих займы через "Госуслуги" - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Сбер" предупредил о схеме мошенников, оформляющих займы через "Госуслуги"

Мошенники под видом полиции стали по видеосвязи через мессенджеры выманивать у россиян пароль и код доступа от "Госуслуг", а затем через этот портал оформлять... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T10:56+0300

2024-04-19T10:56+0300

2024-04-19T10:56+0300

мошенничество

сбербанк

россия

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Мошенники под видом полиции стали по видеосвязи через мессенджеры выманивать у россиян пароль и код доступа от "Госуслуг", а затем через этот портал оформлять на жертв займы в микрофинансовых организациях, сообщила пресс-служба Сбербанка. "Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала "Госуслуги", а также код подтверждения доступа из смс-сообщения", - говорится в сообщении. Получив доступ к личному кабинету "Госуслуг", мошенники через этот портал регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. "Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета "Госуслуг" пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества", - указали в банке. Зампред банка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, назвал верным признаком мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие "подтверждающие" документы. "Если мошенники все-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему", - указал он.

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сбербанк, россия, мошенники, новости