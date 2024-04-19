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Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан
Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан - 19.04.2024, ПРАЙМ
Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан
Запад находится в одном шаге от отправки своих военных на Украину, его действия могут утянуть Европу на дно, заявил на мероприятии, посвященном началу кампании... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T17:12+0300
2024-04-19T17:54+0300
политика
ес
виктор орбан
запад
украина
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БУДАПЕШТ, 19 апр - ПРАЙМ. Запад находится в одном шаге от отправки своих военных на Украину, его действия могут утянуть Европу на дно, заявил на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", — предупредил он . Орбан отметил, что европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине, называют его "своей войной", Европа уже вложила в Украину около 100 миллиардов евро.Он добавил, что "провоенные правительства" и "созданная Джорджем Соросом сеть брюссельских бюрократов" тратят миллионы долларов на поддержку венгерской оппозиции, так как "хотят марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону". Но пока в Венгрии национально ориентированное правительство, Будапешт не вступит в конфликт на Украине "ни на чьей стороне", подчеркнул премьер.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Киеву и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ес, виктор орбан, запад, украина
Политика, ЕС, Виктор Орбан, ЗАПАД, УКРАИНА
17:12 19.04.2024 (обновлено: 17:54 19.04.2024)
 
Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан

Орбан: Запад в шаге от отправки военных на Украину, это утянет Европу на дно

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 19 апр - ПРАЙМ. Запад находится в одном шаге от отправки своих военных на Украину, его действия могут утянуть Европу на дно, заявил на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", — предупредил он .
Орбан отметил, что европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине, называют его "своей войной", Европа уже вложила в Украину около 100 миллиардов евро.
Он добавил, что "провоенные правительства" и "созданная Джорджем Соросом сеть брюссельских бюрократов" тратят миллионы долларов на поддержку венгерской оппозиции, так как "хотят марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону". Но пока в Венгрии национально ориентированное правительство, Будапешт не вступит в конфликт на Украине "ни на чьей стороне", подчеркнул премьер.
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В США объяснили, почему Россия выигрывает в конфликте с Украиной
16:12
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Киеву и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
ПолитикаЕСВиктор ОрбанЗАПАДУКРАИНА
 
 
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