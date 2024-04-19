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Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким
Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким - 19.04.2024, ПРАЙМ
Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким
Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, комментируя данные о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабеньким. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:14+0300
2024-04-19T10:14+0300
2024-04-19T10:14+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - ПРАЙМ. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, комментируя данные о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабеньким. "Слабенько!", — написал он в социальной сети X. При этом депутат парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб назвала утро пятницы моментом, "когда высоко и гордо поднята голова", добавив, что "Израиль является сильной и могущественной страной", которая может вернуть сдерживающий потенциал. В интервью израильской государственной радиостанции Kan позднее она заявила, что ее пост в соцсети X не является утверждением, что Израиль атаковал Иран. "Я не говорю, что мы напали на Иран. Но если бы мы это сделали, то сказать об этом вслух и с гордостью должен премьер-министр. Я не верю в двусмысленность", — пояснила Готлиб. Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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иран, израиль
Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким
Министр нацбезопасности Израиля заявил, что удар по Ирану нанесли слабенько
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - ПРАЙМ. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, комментируя данные о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабеньким.
"Слабенько!", — написал он в социальной сети X.
При этом депутат парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб назвала утро пятницы моментом, "когда высоко и гордо поднята голова", добавив, что "Израиль является сильной и могущественной страной", которая может вернуть сдерживающий потенциал.
В интервью израильской государственной радиостанции Kan позднее она заявила, что ее пост в соцсети X не является утверждением, что Израиль атаковал Иран.
"Я не говорю, что мы напали на Иран. Но если бы мы это сделали, то сказать об этом вслух и с гордостью должен премьер-министр. Я не верю в двусмысленность", — пояснила Готлиб.
Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Иран не планирует немедленный ответ на атаку, сообщили СМИ