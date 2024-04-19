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Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким
Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким - 19.04.2024, ПРАЙМ
Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким
Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, комментируя данные о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабеньким. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:14+0300
2024-04-19T10:14+0300
политика
иран
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - ПРАЙМ. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, комментируя данные о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабеньким. "Слабенько!", — написал он в социальной сети X. При этом депутат парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб назвала утро пятницы моментом, "когда высоко и гордо поднята голова", добавив, что "Израиль является сильной и могущественной страной", которая может вернуть сдерживающий потенциал. В интервью израильской государственной радиостанции Kan позднее она заявила, что ее пост в соцсети X не является утверждением, что Израиль атаковал Иран. "Я не говорю, что мы напали на Иран. Но если бы мы это сделали, то сказать об этом вслух и с гордостью должен премьер-министр. Я не верю в двусмысленность", — пояснила Готлиб. Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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иран, израиль
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
10:14 19.04.2024
 
Министр нацбезопасности Израиля назвал удар по Ирану слабеньким

Министр нацбезопасности Израиля заявил, что удар по Ирану нанесли слабенько

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - ПРАЙМ. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, комментируя данные о приписываемом Израилю ударе по Ирану, назвал его слабеньким.
"Слабенько!", — написал он в социальной сети X.
При этом депутат парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб назвала утро пятницы моментом, "когда высоко и гордо поднята голова", добавив, что "Израиль является сильной и могущественной страной", которая может вернуть сдерживающий потенциал.
В интервью израильской государственной радиостанции Kan позднее она заявила, что ее пост в соцсети X не является утверждением, что Израиль атаковал Иран.
"Я не говорю, что мы напали на Иран. Но если бы мы это сделали, то сказать об этом вслух и с гордостью должен премьер-министр. Я не верю в двусмысленность", — пояснила Готлиб.
Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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