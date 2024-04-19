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Названо число субсидируемых каботажных рейсов, которые пройдут по СМП
Названо число субсидируемых каботажных рейсов, которые пройдут по СМП - 19.04.2024, ПРАЙМ
Названо число субсидируемых каботажных рейсов, которые пройдут по СМП
На 2024 год запланировано провести по Северному морскому пути три субсидируемых каботажных рейса, сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока и... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:22+0300
2024-04-19T14:22+0300
2024-04-19T14:22+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. На 2024 год запланировано провести по Северному морскому пути три субсидируемых каботажных рейса, сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Программа субсидирования каботажных перевозок через Севморпуть между портами северо-запада России и Дальнего Востока стартовала в 2022 году. За первый год было выполнено два круговых рейса, в 2023 году — три. В 2024 году также запланировано три рейса. За это время перечень портов, в которые возможен субсидируемый судозаход, был расширен с четырех до 14", - говорится в Telegram-канале Минвостокразвития. Уточняется, что первый субсидируемый каботажный рейс по Севморпути в нынешнем году запланирован с июля по сентябрь по маршруту: Архангельск – Сабетта – Корсаков - Восточный порт – Магадан - Петропавловск-Камчатский – Певек – Архангельск. Отмечается, что маршрут может быть скорректирован в части добавления или изменения ротации портов. "Сейчас прорабатывается грузовая база, уже поступило свыше 200 обращений на перевозку строительных материалов, продуктов питания, в том числе дальневосточной рыбы, техники и прочих контейнеризированных и генеральных грузов", - говорится в сообщении. По информации министерства, рейс реализуется в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути", входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
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арктика, северный морской путь, морские грузоперевозки
Экономика, АРКТИКА, Северный морской путь, морские грузоперевозки
Названо число субсидируемых каботажных рейсов, которые пройдут по СМП
Минвостокразвития: три субсидируемых каботажных рейса пройдут по СМП в 2024 г
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. На 2024 год запланировано провести по Северному морскому пути три субсидируемых каботажных рейса, сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Программа субсидирования каботажных перевозок через Севморпуть между портами северо-запада России и Дальнего Востока стартовала в 2022 году. За первый год было выполнено два круговых рейса, в 2023 году — три. В 2024 году также запланировано три рейса. За это время перечень портов, в которые возможен субсидируемый судозаход, был расширен с четырех до 14", - говорится в Telegram-канале Минвостокразвития.
Уточняется, что первый субсидируемый каботажный рейс по Севморпути в нынешнем году запланирован с июля по сентябрь по маршруту: Архангельск – Сабетта – Корсаков - Восточный порт – Магадан - Петропавловск-Камчатский – Певек – Архангельск. Отмечается, что маршрут может быть скорректирован в части добавления или изменения ротации портов.
"Сейчас прорабатывается грузовая база, уже поступило свыше 200 обращений на перевозку строительных материалов, продуктов питания, в том числе дальневосточной рыбы, техники и прочих контейнеризированных и генеральных грузов", - говорится в сообщении.
По информации министерства, рейс реализуется в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути", входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
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