https://1prime.ru/20240419/solntsepek-847511951.html

Производство ТОС-1А "Солнцепек" выросло в 2,5 раза

Производство ТОС-1А "Солнцепек" выросло в 2,5 раза - 19.04.2024, ПРАЙМ

Производство ТОС-1А "Солнцепек" выросло в 2,5 раза

Производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" за 2023 год нарастили в 2,5 раза. Об этом сообщили в Минобороны России. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T08:09+0300

2024-04-19T08:09+0300

2024-04-19T08:09+0300

вооружения

тос-1а "солнцепек"

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/51/842685115_0:272:2673:1776_1920x0_80_0_0_5a42681a874b3db9d03c3ab975162e11.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" за 2023 год нарастили в 2,5 раза. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, которое производит танки и ТОС. "Главе российского военного ведомства доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза", — сказано в сообщении. В Минобороны пояснили, что выпуск ТОС возрос за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала. Также отмечается, что в целях обеспечения завода квалифицированными кадрами на базе предприятия работает Центр обучения и повышения квалификации персонала предприятия, на базе которого осуществляется подготовка и переподготовка работников по востребованным рабочим профессиям. По данным Минобороны, с 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек, по основным программам профессионального обучения с прошлого года Центр подготовил 533 работника.

https://1prime.ru/20240418/war-847492664.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тос-1а "солнцепек", минобороны рф