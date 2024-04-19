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Производство ТОС-1А "Солнцепек" выросло в 2,5 раза
Производство ТОС-1А "Солнцепек" выросло в 2,5 раза - 19.04.2024, ПРАЙМ
Производство ТОС-1А "Солнцепек" выросло в 2,5 раза
Производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" за 2023 год нарастили в 2,5 раза. Об этом сообщили в Минобороны России. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T08:09+0300
2024-04-19T08:09+0300
2024-04-19T08:09+0300
вооружения
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" за 2023 год нарастили в 2,5 раза. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, которое производит танки и ТОС. "Главе российского военного ведомства доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза", — сказано в сообщении. В Минобороны пояснили, что выпуск ТОС возрос за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала. Также отмечается, что в целях обеспечения завода квалифицированными кадрами на базе предприятия работает Центр обучения и повышения квалификации персонала предприятия, на базе которого осуществляется подготовка и переподготовка работников по востребованным рабочим профессиям. По данным Минобороны, с 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек, по основным программам профессионального обучения с прошлого года Центр подготовил 533 работника.
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тос-1а "солнцепек", минобороны рф
Вооружения, ТОС-1А "Солнцепек", Минобороны РФ
Производство ТОС-1А "Солнцепек" выросло в 2,5 раза
Минобороны: производство ТОС-1А "Солнцепек" за 2023 год увеличили в 2,5 раза
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" за 2023 год нарастили в 2,5 раза. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, которое производит танки и ТОС.
"Главе российского военного ведомства доложили, что за прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза", — сказано в сообщении.
В Минобороны пояснили, что выпуск ТОС возрос за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.
Также отмечается, что в целях обеспечения завода квалифицированными кадрами на базе предприятия работает Центр обучения и повышения квалификации персонала предприятия, на базе которого осуществляется подготовка и переподготовка работников по востребованным рабочим профессиям.
По данным Минобороны, с 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек, по основным программам профессионального обучения с прошлого года Центр подготовил 533 работника.
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