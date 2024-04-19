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Совкомбанк откроет на Алтае коворкинг с четырехдневной рабочей неделей

Совкомбанк откроет на Алтае коворкинг с четырехдневной рабочей неделей - 19.04.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк откроет на Алтае коворкинг с четырехдневной рабочей неделей

Совкомбанк масштабирует четырехдневную рабочую неделю и откроет новый коворкинг на Алтае летом 2024 года, сообщила HR-директор банка Надия Имаметдинова во время | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T14:58+0300

2024-04-19T14:58+0300

2024-04-19T14:59+0300

совкомбанк

коворкинг

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Совкомбанк масштабирует четырехдневную рабочую неделю и откроет новый коворкинг на Алтае летом 2024 года, сообщила HR-директор банка Надия Имаметдинова во время дискуссионной сессии "Культурный код устойчивого развития" на форуме "Горизонты устойчивости" Центра устойчивого развития СКОЛКОВО. Она напомнила, что банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании "Совкомбанк Технологии", позднее рабочее пространство было организовано в Сочи и масштабировано на все дочерние компании Совкомбанка. "Сейчас посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник Группы", - напомнила она. Чтобы дальше масштабировать эксперимент, банк строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае, придерживаясь принципов экологичного строительства, и откроет его летом 2024 года. "Мы создаем в банке такую инновационную среду, где маленькие идеи сотрудников вырастают в реальные большие дела, - прокомментировала Имаметдинова. – Через призму корпоративной культуры мы достигаем лучших результатов и постоянно расширяем программы поддержки сотрудников". Банк организует четырехдневку на базе коворкинга, объединяя сотрудников и предоставляя новые возможности для командной синергии. По результатам ранее проведенного эксперимента 66% участников полностью выполнили свою рабочую норму, а 30% - ее перевыполнили.

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совкомбанк, коворкинг