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"Напугали Америку". США побежали за помощью к Европе, пишет Le Monde

"Напугали Америку". США побежали за помощью к Европе, пишет Le Monde - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Напугали Америку". США побежали за помощью к Европе, пишет Le Monde

Россия и Китай укрепляют сотрудничество, и это пугает Америку, поскольку угрожает ее гегемонии. Поэтому США науськивают Евросоюз, чтобы тот надавил на... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T09:48+0300

2024-04-19T09:48+0300

2024-04-19T09:49+0300

политика

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Россия и Китай укрепляют сотрудничество, и это пугает Америку, поскольку угрожает ее гегемонии. Поэтому США науськивают Евросоюз, чтобы тот надавил на Поднебесную, но Европа вряд ли на это решится, рассказывает в статье для Le Monde один из редакторов издания Сильви Кауфманн."В контексте глобального баланса сил поворот России в сторону Китая и вероятность ее вступления в "Pax Sinica" ("Китайский мир", усиление влияния Китая – прим. ред.) побуждают США просить европейцев оказать давление на Пекин", - говорится в публикации.На фоне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай и готовящемуся визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, в рамках которого намечены его переговоры с Эммануэлем Макроном, США призывают европейцев: "Поскольку вы поддерживаете хорошие отношения с Пекином, используйте их для оказания давления на Китай, чтобы он прекратил помогать России на Украине", - пишет Кауфманн.Это, по ее мнению, говорит об озабоченности Вашингтона, вызванной "одним из самых впечатляющих геополитических последствий конфликта на Украине – углублением российско-китайских отношений".По словам Кауфманн, чтобы объяснить Европе, каковы масштабы этого "бедствия" – сближения Китая с Россией, Соединенные Штаты неделю назад обнародовали ранее засекреченные данные. Согласно этим данным, например, в последнем квартале прошлого года поставку в Российскую Федерацию станков, которые можно использовать в производстве баллистических ракет, более чем на 70% обеспечила Поднебесная. А в течение всего 2023 года из Китая в Россию поступило аж 90% микроэлектроники, имеющей ключевое значение для производства многих видов военной техники и вооружений."Но элемент, который скрепляет китайско-российские отношения, – это общая оппозиция американскому глобальному господству", - утверждает автор.В итоге Кауфманн заканчивает статью вопросом: "В противовес формированию линии Китай – Россия США укрепляют индийско-тихоокеанский блок. При этом призывают Европу "быть тверже" в переговорах с Поднебесной по вопросам Украины. Вот только пойдет ли на это Евросоюз?"Итак, мало того, что план Запада по ведению диалога с Владимиром Путины – с целью отдалить Москву от Пекина и сблизить ее с европейскими столицами – провалился, так еще и Россия сама фактически бросилась в объятия Китая из-за конфликта на Украине.После чего добавляет, что единственный способ для России сохранить конфронтацию с Западом – это адаптация ее экономики, интеллектуального потенциала и военных технологий к "Pax Sinica", то есть к миропорядку, в котором доминирует Китай и географическим центром которого является Евразия.

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