https://1prime.ru/20240419/ssha-847516675.html
Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала
Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала - 19.04.2024, ПРАЙМ
Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала
Старший научный сотрудник политического института "Фонд защиты демократий" в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России,... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:24+0300
2024-04-19T10:24+0300
2024-04-19T10:39+0300
политика
сша
россия
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_5502cf0d8928c26d8a14303e44252b62.jpg
МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Старший научный сотрудник политического института "Фонд защиты демократий" в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России, подтвердив свои опасения демонстрацией во время выступления в конгрессе фото со встречи российского и иранского генералов в 2019 году.Талеблу предупредил конгрессменов, что Россия и Иран могут углубить сотрудничество в "ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии"."Я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух стран – прим. ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы", — заявил эксперт в ходе выступления в палате представителей Конгресса США.Свои тезисы он подкрепил кадром из видео, снятого еще в 2019 году, на котором жмут руки командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции и Сергей Суровикин, на тот момент - генерал."Пожалуйста, посмотрите на изображение", — торжественно предложил Талеблу законодателям.Вместе с тем он призвал конгрессменов "компенсировать" углубляющееся российско-иранское сотрудничество, "ослабив каждую из сторон". В этой связи Талеблу предложил сконцентрироваться на противодействии якобы обходу западных санкций указанными государствами "через Каспийское море". При этом Талеблу не объяснил, каким конкретно образом Соединенные Штаты могут это осуществить.
https://1prime.ru/20240414/ssha-847366712.html
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_4b67872f5463f0d6154bfebf01db6dce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, иран
Политика, США, РОССИЯ, ИРАН
Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала
В США предъявили фото Суровикина в доказательство военных связей Ирана и России
МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Старший научный сотрудник политического института "Фонд защиты демократий" в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России, подтвердив свои опасения демонстрацией во время выступления в конгрессе фото со встречи российского и иранского генералов в 2019 году.
Талеблу предупредил конгрессменов, что Россия и Иран могут углубить сотрудничество в "ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии".
"Я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух стран – прим. ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы", — заявил эксперт в ходе выступления в палате представителей Конгресса США.
Свои тезисы он подкрепил кадром из видео, снятого еще в 2019 году, на котором жмут руки командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции и Сергей Суровикин, на тот момент - генерал.
"Пожалуйста, посмотрите на изображение", — торжественно предложил Талеблу законодателям.
Вместе с тем он призвал конгрессменов "компенсировать" углубляющееся российско-иранское сотрудничество, "ослабив каждую из сторон". В этой связи Талеблу предложил сконцентрироваться на противодействии якобы обходу западных санкций указанными государствами "через Каспийское море". При этом Талеблу не объяснил, каким конкретно образом Соединенные Штаты могут это осуществить.
СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана