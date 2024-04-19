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Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала

Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала - 19.04.2024, ПРАЙМ

Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала

Старший научный сотрудник политического института "Фонд защиты демократий" в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России,... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T10:24+0300

2024-04-19T10:24+0300

2024-04-19T10:39+0300

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Старший научный сотрудник политического института "Фонд защиты демократий" в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России, подтвердив свои опасения демонстрацией во время выступления в конгрессе фото со встречи российского и иранского генералов в 2019 году.Талеблу предупредил конгрессменов, что Россия и Иран могут углубить сотрудничество в "ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии"."Я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух стран – прим. ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы", — заявил эксперт в ходе выступления в палате представителей Конгресса США.Свои тезисы он подкрепил кадром из видео, снятого еще в 2019 году, на котором жмут руки командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции и Сергей Суровикин, на тот момент - генерал."Пожалуйста, посмотрите на изображение", — торжественно предложил Талеблу законодателям.Вместе с тем он призвал конгрессменов "компенсировать" углубляющееся российско-иранское сотрудничество, "ослабив каждую из сторон". В этой связи Талеблу предложил сконцентрироваться на противодействии якобы обходу западных санкций указанными государствами "через Каспийское море". При этом Талеблу не объяснил, каким конкретно образом Соединенные Штаты могут это осуществить.

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сша, россия, иран