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Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала
Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала - 19.04.2024, ПРАЙМ
Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала
Старший научный сотрудник политического института "Фонд защиты демократий" в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России,... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:24+0300
2024-04-19T10:39+0300
политика
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Старший научный сотрудник политического института "Фонд защиты демократий" в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России, подтвердив свои опасения демонстрацией во время выступления в конгрессе фото со встречи российского и иранского генералов в 2019 году.Талеблу предупредил конгрессменов, что Россия и Иран могут углубить сотрудничество в "ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии"."Я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух стран – прим. ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы", — заявил эксперт в ходе выступления в палате представителей Конгресса США.Свои тезисы он подкрепил кадром из видео, снятого еще в 2019 году, на котором жмут руки командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции и Сергей Суровикин, на тот момент - генерал."Пожалуйста, посмотрите на изображение", — торжественно предложил Талеблу законодателям.Вместе с тем он призвал конгрессменов "компенсировать" углубляющееся российско-иранское сотрудничество, "ослабив каждую из сторон". В этой связи Талеблу предложил сконцентрироваться на противодействии якобы обходу западных санкций указанными государствами "через Каспийское море". При этом Талеблу не объяснил, каким конкретно образом Соединенные Штаты могут это осуществить.
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сша, россия, иран
Политика, США, РОССИЯ, ИРАН
10:24 19.04.2024 (обновлено: 10:39 19.04.2024)
 
Вот это опасно: конгрессменов напугали фотографией российского генерала

В США предъявили фото Суровикина в доказательство военных связей Ирана и России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Старший научный сотрудник политического института "Фонд защиты демократий" в Вашингтоне Бехнам Бен Талеблу выразил тревогу из-за сотрудничества Ирана и России, подтвердив свои опасения демонстрацией во время выступления в конгрессе фото со встречи российского и иранского генералов в 2019 году.
Талеблу предупредил конгрессменов, что Россия и Иран могут углубить сотрудничество в "ядерных вопросах, обходе санкций, киберсфере или изгнании США из Сирии".
"Я решил забить тревогу по поводу сотрудничества (двух стран – прим. ред.) в сфере космоса и спутников. Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия, возможно, помогает Ирану запускать спутники-шпионы", — заявил эксперт в ходе выступления в палате представителей Конгресса США.
Свои тезисы он подкрепил кадром из видео, снятого еще в 2019 году, на котором жмут руки командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции и Сергей Суровикин, на тот момент - генерал.
"Пожалуйста, посмотрите на изображение", — торжественно предложил Талеблу законодателям.
Вместе с тем он призвал конгрессменов "компенсировать" углубляющееся российско-иранское сотрудничество, "ослабив каждую из сторон". В этой связи Талеблу предложил сконцентрироваться на противодействии якобы обходу западных санкций указанными государствами "через Каспийское море". При этом Талеблу не объяснил, каким конкретно образом Соединенные Штаты могут это осуществить.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
СМИ: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана
14 апреля, 07:09
 
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