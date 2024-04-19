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В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки изъяли 72 миллиона - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки изъяли 72 миллиона
В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки изъяли 72 миллиона - 19.04.2024, ПРАЙМ
В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки изъяли 72 миллиона
В ходе следственных мероприятий по делу об убийстве на юго-востоке Москвы в квартире подозреваемого изъяли более 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов (28,2... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:56+0300
2024-04-19T10:25+0300
происшествия
парковка
убийство
деньги
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В ходе следственных мероприятий по делу об убийстве на юго-востоке Москвы в квартире подозреваемого изъяли более 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов (28,2 млн рублей). Сообщает Telegram-канал столичного главка Следственного комитета РФ.Следствие намерено установить происхождение денег, а также проверит законность их получения и оборота. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель сделал ему замечание. В ответ водитель напал на москвича, избил его, а затем ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. По данным СК, подозреваемый проживает в России нелегально. Источника РИА Новости сообщил, что временная регистрация у подозреваемого закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержали отца и друга подозреваемого, с ними ведут работу следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.
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парковка, убийство, деньги
Происшествия, парковка, убийство, деньги
09:56 19.04.2024 (обновлено: 10:25 19.04.2024)
 
В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки изъяли 72 миллиона

СК: у подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке нашли 72 млн рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В ходе следственных мероприятий по делу об убийстве на юго-востоке Москвы в квартире подозреваемого изъяли более 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов (28,2 млн рублей). Сообщает Telegram-канал столичного главка Следственного комитета РФ.
Следствие намерено установить происхождение денег, а также проверит законность их получения и оборота.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель сделал ему замечание. В ответ водитель напал на москвича, избил его, а затем ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
По данным СК, подозреваемый проживает в России нелегально. Источника РИА Новости сообщил, что временная регистрация у подозреваемого закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержали отца и друга подозреваемого, с ними ведут работу следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.
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Происшествияпарковкаубийстводеньги
 
 
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