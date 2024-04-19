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Жителей кузбасского Таштагола призвали готовиться к эвакуации

Жителей кузбасского Таштагола призвали готовиться к эвакуации - 19.04.2024, ПРАЙМ

Жителей кузбасского Таштагола призвали готовиться к эвакуации

Вода в реках поднялась у города Таштагол Кемеровской области из-за таяния снега, жителей прибрежных территорий просят готовиться к эвакуации. Об этом сказано в... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T17:47+0300

2024-04-19T17:47+0300

2024-04-19T17:47+0300

происшествия

кузбасс

паводок

эвакуация

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КЕМЕРОВО, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реках поднялась у города Таштагол Кемеровской области из-за таяния снега, жителей прибрежных территорий просят готовиться к эвакуации. Об этом сказано в Telegram-канале администрации Таштагольского района. "Уважаемые таштагольцы! В результате обильных осадков и интенсивного таяния снега в лесу повышается уровень воды рек в черте города. Просим жителей домов на прибрежной территории позаботиться о сохранности имущества: по возможности поднять наверх бытовую технику, ковры и т. д.; вывести автомобили на незатопляемую территорию. Также позаботьтесь о безопасности своих домашних животных", — говорится в сообщении. Жителям также рекомендовали подготовить документы, вещи первой необходимости и лекарства и по возможности определить место временного размещения у родных или знакомых. "Если такой возможности нет, будьте готовы к отправке в пункт временного размещения", — говорится в сообщении. О необходимости эвакуации власти просят сообщать по номеру 112.

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кузбасс, паводок, эвакуация