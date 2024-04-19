Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителей кузбасского Таштагола призвали готовиться к эвакуации - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240419/tashtagol-847534960.html
Жителей кузбасского Таштагола призвали готовиться к эвакуации
Жителей кузбасского Таштагола призвали готовиться к эвакуации - 19.04.2024, ПРАЙМ
Жителей кузбасского Таштагола призвали готовиться к эвакуации
Вода в реках поднялась у города Таштагол Кемеровской области из-за таяния снега, жителей прибрежных территорий просят готовиться к эвакуации. Об этом сказано в... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T17:47+0300
2024-04-19T17:47+0300
происшествия
кузбасс
паводок
эвакуация
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/95/833589506_0:156:3365:2048_1920x0_80_0_0_c94289ae6bea375ddf0119ec5f5c82a8.jpg
КЕМЕРОВО, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реках поднялась у города Таштагол Кемеровской области из-за таяния снега, жителей прибрежных территорий просят готовиться к эвакуации. Об этом сказано в Telegram-канале администрации Таштагольского района. "Уважаемые таштагольцы! В результате обильных осадков и интенсивного таяния снега в лесу повышается уровень воды рек в черте города. Просим жителей домов на прибрежной территории позаботиться о сохранности имущества: по возможности поднять наверх бытовую технику, ковры и т. д.; вывести автомобили на незатопляемую территорию. Также позаботьтесь о безопасности своих домашних животных", — говорится в сообщении. Жителям также рекомендовали подготовить документы, вещи первой необходимости и лекарства и по возможности определить место временного размещения у родных или знакомых. "Если такой возможности нет, будьте готовы к отправке в пункт временного размещения", — говорится в сообщении. О необходимости эвакуации власти просят сообщать по номеру 112.
https://1prime.ru/20240418/buryatiya-847496620.html
кузбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/95/833589506_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb2167c5997abd6121920fbfaefe54dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кузбасс, паводок, эвакуация
Происшествия, КУЗБАСС, паводок, эвакуация
17:47 19.04.2024
 
Жителей кузбасского Таштагола призвали готовиться к эвакуации

Власти: жителям Таштагола следует готовиться к эвакуации из-за паводка

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМЧС РФ
МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реках поднялась у города Таштагол Кемеровской области из-за таяния снега, жителей прибрежных территорий просят готовиться к эвакуации. Об этом сказано в Telegram-канале администрации Таштагольского района.
"Уважаемые таштагольцы! В результате обильных осадков и интенсивного таяния снега в лесу повышается уровень воды рек в черте города. Просим жителей домов на прибрежной территории позаботиться о сохранности имущества: по возможности поднять наверх бытовую технику, ковры и т. д.; вывести автомобили на незатопляемую территорию. Также позаботьтесь о безопасности своих домашних животных", — говорится в сообщении.
Жителям также рекомендовали подготовить документы, вещи первой необходимости и лекарства и по возможности определить место временного размещения у родных или знакомых.
"Если такой возможности нет, будьте готовы к отправке в пункт временного размещения", — говорится в сообщении.
О необходимости эвакуации власти просят сообщать по номеру 112.
Улан-Удэ - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь
Вчера, 14:08
 
ПроисшествияКУЗБАССпаводокэвакуация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала