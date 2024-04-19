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Банк "Тинькофф" присоединился к эксперименту по исламскому банкингу - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Банк "Тинькофф" присоединился к эксперименту по исламскому банкингу
Банк "Тинькофф" присоединился к эксперименту по исламскому банкингу - 19.04.2024, ПРАЙМ
Банк "Тинькофф" присоединился к эксперименту по исламскому банкингу
Банк России внес банк "Тинькофф" в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу в России, следует из материалов на сайте регулятора. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T15:50+0300
2024-04-19T15:50+0300
экономика
исламский банкинг
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Банк России внес банк "Тинькофф" в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу в России, следует из материалов на сайте регулятора. "Банк России 19 апреля 2024 года принял решение внести в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию сведения об Акционерном обществе "Тинькофф Банк", - сказано в сообщении. В настоящее время соответствующий перечень насчитывает до 20 кредитных организаций и компаний, среди которых Сбербанк, "Ак Барс" и Металлинвестбанк. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
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исламский банкинг
Экономика, исламский банкинг
15:50 19.04.2024
 
Банк "Тинькофф" присоединился к эксперименту по исламскому банкингу

ЦБ внес банк "Тинькофф" в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу

© РИА Новости . Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Тинькофф Банка
Логотип Тинькофф Банка - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Банк России внес банк "Тинькофф" в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу в России, следует из материалов на сайте регулятора.
"Банк России 19 апреля 2024 года принял решение внести в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию сведения об Акционерном обществе "Тинькофф Банк", - сказано в сообщении.
В настоящее время соответствующий перечень насчитывает до 20 кредитных организаций и компаний, среди которых Сбербанк, "Ак Барс" и Металлинвестбанк.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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