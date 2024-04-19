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Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров - 19.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 10.00 (08.00 мск) пятницы, в течение двух часов выросла на 1 сантиметр, уровень достиг 1009 сантиметров. Об этом | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T08:27+0300
2024-04-19T08:53+0300
происшествия
курганская область
наводнение
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 10.00 (08.00 мск) пятницы, в течение двух часов выросла на 1 сантиметр, уровень достиг 1009 сантиметров. Об этом сообщила администрация города. Ранее сообщалось, что в среду уровень воды превысил отметку "опасного явления" в 850 сантиметров. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 10.00 (08.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1009 сантиметров.Кроме того, пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщил, что остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов.
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курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
08:27 19.04.2024 (обновлено: 08:53 19.04.2024)
 
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 2 часа вырос на 1 см и достиг 1009 см

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане
Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 10.00 (08.00 мск) пятницы, в течение двух часов выросла на 1 сантиметр, уровень достиг 1009 сантиметров. Об этом сообщила администрация города.
Ранее сообщалось, что в среду уровень воды превысил отметку "опасного явления" в 850 сантиметров.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 10.00 (08.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1009 сантиметров.
Кроме того, пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщил, что остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов.
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ПроисшествияКурганская областьнаводнение
 
 
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