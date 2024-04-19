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Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров - 19.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров

Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 10.00 (08.00 мск) пятницы, в течение двух часов выросла на 1 сантиметр, уровень достиг 1009 сантиметров. Об этом | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T08:27+0300

2024-04-19T08:27+0300

2024-04-19T08:53+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 10.00 (08.00 мск) пятницы, в течение двух часов выросла на 1 сантиметр, уровень достиг 1009 сантиметров. Об этом сообщила администрация города. Ранее сообщалось, что в среду уровень воды превысил отметку "опасного явления" в 850 сантиметров. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 10.00 (08.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1009 сантиметров.Кроме того, пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщил, что остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов.

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курганская область

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курганская область, наводнение