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Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1015 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1015 сантиметров - 19.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1015 сантиметров

Вода в реке Тобол у Кургана на 14.00 (12.00 мск) пятницы прибыла за шесть часов на семь сантиметров, уровень достиг 1015 сантиметров. Об этом сообщила... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:47+0300

2024-04-19T12:47+0300

2024-04-19T13:04+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана на 14.00 (12.00 мск) пятницы прибыла за шесть часов на семь сантиметров, уровень достиг 1015 сантиметров. Об этом сообщила администрация города. Ранее уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды уже превысил отметку "опасного явления" в 850 сантиметров. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров.Региональные власти отметили, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще вчера был выше максимума максимум 1994 года и отметку в 10 метров — в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров, добавляет правительство.В районе села Белозерского уровень вода перевалила отметку в 5 метров 40 сантиметров, в районе населенного пункта Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост, уточняется в сообщении.По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, на 19 апреля в регионе остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.

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курганская область

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курганская область, наводнение