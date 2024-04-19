https://1prime.ru/20240419/tobol-847523544.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1015 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1015 сантиметров - 19.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1015 сантиметров
Вода в реке Тобол у Кургана на 14.00 (12.00 мск) пятницы прибыла за шесть часов на семь сантиметров, уровень достиг 1015 сантиметров. Об этом сообщила... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:47+0300
2024-04-19T12:47+0300
2024-04-19T13:04+0300
происшествия
курганская область
наводнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847484086_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_26de95e201655a0215ce58e8427e6989.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана на 14.00 (12.00 мск) пятницы прибыла за шесть часов на семь сантиметров, уровень достиг 1015 сантиметров. Об этом сообщила администрация города. Ранее уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды уже превысил отметку "опасного явления" в 850 сантиметров. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров.Региональные власти отметили, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще вчера был выше максимума максимум 1994 года и отметку в 10 метров — в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров, добавляет правительство.В районе села Белозерского уровень вода перевалила отметку в 5 метров 40 сантиметров, в районе населенного пункта Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост, уточняется в сообщении.По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, на 19 апреля в регионе остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.
https://1prime.ru/20240417/vyplaty-847468607.html
курганская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847484086_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_5c2996f92f1d520c80a634da774ac7ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1015 сантиметров
Администрация Кургана: уровень воды в реке Тобол вырос на 7 см, до 1015 см
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана на 14.00 (12.00 мск) пятницы прибыла за шесть часов на семь сантиметров, уровень достиг 1015 сантиметров. Об этом сообщила администрация города.
Ранее уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды уже превысил отметку "опасного явления" в 850 сантиметров.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров.
Региональные власти отметили, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще вчера был выше максимума максимум 1994 года и отметку в 10 метров — в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению. В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров, добавляет правительство.
В районе села Белозерского уровень вода перевалила отметку в 5 метров 40 сантиметров, в районе населенного пункта Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост, уточняется в сообщении.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, на 19 апреля в регионе остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.
Глава Оренбуржья рассказал о выплатах пострадавшим от паводка