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Альфа-банк выставил на торги активы экс-владельца банка "Югра"

Альфа-банк выставил на торги активы экс-владельца банка "Югра" - 19.04.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк выставил на торги активы экс-владельца банка "Югра"

Альфа-банк выставил на торги права требования почти на 47 миллиардов рублей к семи структурам группы "Комплексные инвестиции" бывшего владельца лопнувшего банка | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T16:38+0300

2024-04-19T16:38+0300

2024-04-19T16:38+0300

экономика

альфа-банк

банк югра

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк выставил на торги права требования почти на 47 миллиардов рублей к семи структурам группы "Комплексные инвестиции" бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обеспеченные пулом коммерческой недвижимости в Москве. Как сообщил Российский аукционный дом (РАД), 26 июня он проведет голландский аукцион (на понижение) по продаже прав требований Альфа-банка к семи компаниям, входящим в "Комплексные инвестиции: АО "Экстракт-Фили", ООО "Бриз-21", ООО "Фазис", ООО "Инвестиционная компания", ООО "Афаст", ООО "Ритм", ООО "Полюса"). Общая сумма задолженности по кредиту составляет 46,81 миллиарда рублей. Начальная цена лота – 8 миллиардов рублей. Минимальная цена – около 3,4 миллиарда рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 июня, говорится в сообщении. Как указывается в нем, обеспечением по кредиту выступает пул коммерческой недвижимости в Москве общей стоимостью более 8 миллиардов рублей: торговый центр "Филион" в Багратионовском проезде (128 тысяч квадратных метров), бизнес-центр "Капитал" класса "В" в Остаповском проезде (50,5 тысяч квадратных метров) и бизнес-центр "Центр-Т" класса "В+" в Гамсоновском переулке (30,2 тысячи квадратных метров). Шесть из семи компаний-должников находятся на разных стадиях процедур банкротства. В прошлом году РАД реализовал на торгах права требования банка "Траст" к четырем структурам "Комплексных инвестиций": обеспечением по кредитам которых на общую сумму 10,3 миллиарда рублей были пять московских бизнес-центров: IQ-Park, The Cube, "Очаково, "Смирновский", Cherry Tower. Актив приобрело ООО "Гардинер ресорсиз Северо-Запад" за 2,7 миллиарда рублей. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в 2017 году, в 2018-м Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал дыру в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин контролировал 52% "Югры. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Альфа-банк - крупнейший кредитор подконтрольных Хотину компаний, владеющих коммерческой недвижимостью в Москве. Сам бизнесмен выступал поручителем своих компаний. Банк в 2019 году подал три иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 миллионов долларов. В Арбитраже Москвы в настоящее время рассматривается заявление Альфа-банка о банкротстве самого Хотина. В декабре прошлого года банк также обратился в суд с просьбой взыскать более 88,2 миллиарда рублей с кипрской компании Taldom Trading Limited, связанной с бизнесменом.

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альфа-банк, банк югра