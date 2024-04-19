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В ЦРПТ оценили последствия эксперимента по маркировке полимерных труб

В ЦРПТ оценили последствия эксперимента по маркировке полимерных труб - 19.04.2024, ПРАЙМ

В ЦРПТ оценили последствия эксперимента по маркировке полимерных труб

Эксперимент по маркировке полимерных труб, который предложили провести в России с 1 июля, не повлияет на их стоимость, сообщает оператор системы маркировки... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T09:41+0300

2024-04-19T09:41+0300

2024-04-19T09:41+0300

экономика

маркировка

трубы

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке полимерных труб, который предложили провести в России с 1 июля, не повлияет на их стоимость, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Накануне в четверг Минпромторг РФ предложил провести в стране с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов полимерной трубной продукции и исходного сырья для ее производства. Оператор отметил готовность к его проведению. "Эксперимент не повлияет на стоимость продукции, ведь участие в нем добровольное и бесплатное", - уточнили там. Директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик также подчеркнул, что цель эксперимента – протестировать технологический процесс маркировки самих труб и возможность прослеживания сырья, из которого они изготавливаются. "Обязательная маркировка, если такое решение примет правительство, действительно может стать эффективным инструментом борьбы с нелегальным оборотом полимерных труб – мы это видим во всех группах, где она внедряется", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркировка, трубы