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В ЦРПТ оценили последствия эксперимента по маркировке полимерных труб
В ЦРПТ оценили последствия эксперимента по маркировке полимерных труб - 19.04.2024, ПРАЙМ
В ЦРПТ оценили последствия эксперимента по маркировке полимерных труб
Эксперимент по маркировке полимерных труб, который предложили провести в России с 1 июля, не повлияет на их стоимость, сообщает оператор системы маркировки... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:41+0300
2024-04-19T09:41+0300
2024-04-19T09:41+0300
экономика
маркировка
трубы
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке полимерных труб, который предложили провести в России с 1 июля, не повлияет на их стоимость, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Накануне в четверг Минпромторг РФ предложил провести в стране с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов полимерной трубной продукции и исходного сырья для ее производства. Оператор отметил готовность к его проведению. "Эксперимент не повлияет на стоимость продукции, ведь участие в нем добровольное и бесплатное", - уточнили там. Директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик также подчеркнул, что цель эксперимента – протестировать технологический процесс маркировки самих труб и возможность прослеживания сырья, из которого они изготавливаются. "Обязательная маркировка, если такое решение примет правительство, действительно может стать эффективным инструментом борьбы с нелегальным оборотом полимерных труб – мы это видим во всех группах, где она внедряется", - заключил он.
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маркировка, трубы
Экономика, маркировка, трубы
В ЦРПТ оценили последствия эксперимента по маркировке полимерных труб
ЦРПТ: эксперимент по маркировке полимерных труб не повлияет на их стоимость
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке полимерных труб, который предложили провести в России с 1 июля, не повлияет на их стоимость, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Накануне в четверг Минпромторг РФ предложил провести в стране с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов полимерной трубной продукции и исходного сырья для ее производства.
Оператор отметил готовность к его проведению. "Эксперимент не повлияет на стоимость продукции, ведь участие в нем добровольное и бесплатное", - уточнили там.
Директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик также подчеркнул, что цель эксперимента – протестировать технологический процесс маркировки самих труб и возможность прослеживания сырья, из которого они изготавливаются.
"Обязательная маркировка, если такое решение примет правительство, действительно может стать эффективным инструментом борьбы с нелегальным оборотом полимерных труб – мы это видим во всех группах, где она внедряется", - заключил он.
Госдума приняла закон о цифровой маркировке табачных изделий