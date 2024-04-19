https://1prime.ru/20240419/turpotok-847513272.html

АТОР не ожидает восстановления турпотока из Китая

АТОР не ожидает восстановления турпотока из Китая - 19.04.2024, ПРАЙМ

АТОР не ожидает восстановления турпотока из Китая

Восстановления турпотока из Китая в Россию до результатов допандемийного периода в этом году вряд ли стоит ожидать, заявила в интервью РИА Новости... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T08:46+0300

2024-04-19T08:46+0300

2024-04-19T08:46+0300

экономика

туризм

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83087/00/830870073_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8224173798ef7e66fd291d4dbab88a3d.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Восстановления турпотока из Китая в Россию до результатов допандемийного периода в этом году вряд ли стоит ожидать, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Въездной поток из Китая, также как, впрочем, и из других стран, пока не восстановился. И вряд ли это произойдет в этом году. За три месяца этого года в Россию въехало по безвизовому обмену около 40 тысяч китайских туристов. Выехало - около 60 тысяч россиян. Визовый поток, по предварительной оценке, сопоставим: оценочно 40-50% всего потока, что на въезд, что на выезд - визовый. Для сравнения, в 2019 году в среднем в квартал Россия принимала более 200 тысяч китайских туристов и примерно столько же россиян путешествовали в Китай в то время. Очевидно, что до восстановления спроса еще очень далеко", - сказала Ломидзе. Как сообщал РИА Новости в конце марта замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек. В августе 2023 года в Минэкономразвития сообщали, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек - примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240418/turizm-847504548.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, китай