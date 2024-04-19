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"О'Кей" в 2023 году получила чистый убыток против прибыли годом ранее

"О'Кей" в 2023 году получила чистый убыток против прибыли годом ранее - 19.04.2024, ПРАЙМ

"О'Кей" в 2023 году получила чистый убыток против прибыли годом ранее

Группа компаний "О'Кей" за 2023 год зафиксировала чистый убыток в размере 2,9 миллиарда рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 0,2 миллиарда рублей... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T20:45+0300

2024-04-19T20:45+0300

2024-04-19T20:46+0300

чистый убыток

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей" за 2023 год зафиксировала чистый убыток в размере 2,9 миллиарда рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 0,2 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. "За 2023 год группа зафиксировала чистый убыток в размере 2,9 миллиарда рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 0,2 миллиарда рублей годом ранее, главным образом, вследствие признания неденежного убытка от курсовых разниц и роста финансовых расходов", - говорится в сообщении. Согласно информации, указанной в пресс-релизе, общая выручка группы увеличилась на 2,8% в годовом выражении до 207,9 миллиарда рублей в основном за счет роста розничной выручки дискаунтеров "ДА!". Валовая прибыль группы выросла на 1,8% до 47,7 миллиарда рублей, при этом валовая маржа незначительно сократилась в годовом выражении до 22,9% преимущественно в связи с ростом транспортных расходов, частично компенсированным снижением уровня товарных потерь. Показатель EBITDA группы не изменился в годовом выражении и составил 17 миллиардов рублей. Несмотря на временное давление на прибыльность сегмента дискаунтеров в части операционных расходов недавно открытых, не вышедших на нормализованный уровень выручки, магазинов, показатель EBITDA дискаунтеров "ДА!" вырос на 20,3% по итогам 2023 года, а их рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,1 процентного пункта. Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 30 сентября 2023 года компания управляла 296 магазинами: 77 гипермаркетами и 219 магазинами "Да!".

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чистый убыток