https://1prime.ru/20240419/udar-847509845.html

Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток

Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток - 19.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток

В пятницу Израиль сообщил правительству Соединенных Штатов о намерении нанести ответный ракетный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T06:16+0300

2024-04-19T06:16+0300

2024-04-19T06:22+0300

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. В пятницу Израиль сообщил правительству Соединенных Штатов о намерении нанести ответный ракетный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник. Точных данных собеседник Bloomberg не передал. Ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране .

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сша, уведомление, иран