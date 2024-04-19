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Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток
Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток - 19.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток
В пятницу Израиль сообщил правительству Соединенных Штатов о намерении нанести ответный ракетный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T06:16+0300
2024-04-19T06:22+0300
политика
сша
уведомление
иран
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. В пятницу Израиль сообщил правительству Соединенных Штатов о намерении нанести ответный ракетный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник. Точных данных собеседник Bloomberg не передал. Ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране .
https://1prime.ru/20240419/iran-847509528.html
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сша, уведомление, иран
Политика, США, уведомление, ИРАН
06:16 19.04.2024 (обновлено: 06:22 19.04.2024)
 
Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток

Bloomberg: Израиль в пятницу уведомил США, что ударит по Ирану в течение 2 суток

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. В пятницу Израиль сообщил правительству Соединенных Штатов о намерении нанести ответный ракетный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.
Точных данных собеседник Bloomberg не передал.
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Авиарейсы отменены над иранскими городами Тегеран, Исфахан и Шираз
05:54
Ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране .
 
ПолитикаСШАуведомлениеИРАН
 
 
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