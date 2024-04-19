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Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток
Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток - 19.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток
В пятницу Израиль сообщил правительству Соединенных Штатов о намерении нанести ответный ракетный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T06:16+0300
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. В пятницу Израиль сообщил правительству Соединенных Штатов о намерении нанести ответный ракетный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник. Точных данных собеседник Bloomberg не передал. Ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране .
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сша, уведомление, иран
Политика, США, уведомление, ИРАН
Bloomberg: Израиль уведомлял США об ударе по Ирану в течение двух суток
Bloomberg: Израиль в пятницу уведомил США, что ударит по Ирану в течение 2 суток
МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. В пятницу Израиль сообщил правительству Соединенных Штатов о намерении нанести ответный ракетный удар по Ирану в течение 24-48 часов, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.
Точных данных собеседник Bloomberg не передал.
Авиарейсы отменены над иранскими городами Тегеран, Исфахан и Шираз
Ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванный правительственный источник в США сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране .