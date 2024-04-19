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Иранские ядерные объекты не были целью ударов Израиля, передает CNN - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Иранские ядерные объекты не были целью ударов Израиля, передает CNN
Иранские ядерные объекты не были целью ударов Израиля, передает CNN - 19.04.2024, ПРАЙМ
Иранские ядерные объекты не были целью ударов Израиля, передает CNN
Иранские ядерные объекты не были целью ракетных ударов Израиля, передает телеканал CNN со ссылкой источник среди чиновников США. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T06:28+0300
2024-04-19T06:35+0300
политика
иран
ракеты
удар
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Иранские ядерные объекты не были целью ракетных ударов Израиля, передает телеканал CNN со ссылкой источник среди чиновников США. Как ранее передавали СМИ, Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Неназванный американской чиновник заявил телеканалу CNN: "Цель не была ядерной".При этом агентство Tasnim сообщает, что ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в безопасности.В сообщении Tasnim указывается: "Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности".Как отмечает агентство, сообщения ряда зарубежных СМИ о якобы имевшем место инциденте на ядерных иранских объектах не соответствует действительности.Ранее государственно агентство IRNA сообщило, что в северо-западной части Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта. Взрывов после этого не последовало. Вместе с тем агентство Fars сообщило о трех взрывах, которые были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана. Средства ПВО могли сработать на пролет небольших БПЛА.
https://1prime.ru/20240419/pvo-847509667.html
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иран, ракеты, удар
Политика, ИРАН, ракеты, удар
06:28 19.04.2024 (обновлено: 06:35 19.04.2024)
 
Иранские ядерные объекты не были целью ударов Израиля, передает CNN

CNN: ядерные объекты не были целью ударов Израиля по Ирану

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Иранские ядерные объекты не были целью ракетных ударов Израиля, передает телеканал CNN со ссылкой источник среди чиновников США.
Как ранее передавали СМИ, Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.
Неназванный американской чиновник заявил телеканалу CNN: "Цель не была ядерной".
При этом агентство Tasnim сообщает, что ядерные объекты в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, находятся в безопасности.
ПВО
В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО
06:00
В сообщении Tasnim указывается: "Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности".
Как отмечает агентство, сообщения ряда зарубежных СМИ о якобы имевшем место инциденте на ядерных иранских объектах не соответствует действительности.
Ранее государственно агентство IRNA сообщило, что в северо-западной части Ирана средства ПВО сработали на пролет неизвестного объекта. Взрывов после этого не последовало. Вместе с тем агентство Fars сообщило о трех взрывах, которые были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана. Средства ПВО могли сработать на пролет небольших БПЛА.
 
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