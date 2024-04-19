Эту зависимость от России Европа преодолеть не сможет
Эту зависимость от России Европа преодолеть не сможет - 19.04.2024, ПРАЙМ
Эту зависимость от России Европа преодолеть не сможет
Увеличение объема экспорта российский удобрений в Европу легко объяснимо. Дело в том, что этот бизнес напрямую связан с источниками сырья: либо это фосфаты,... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T08:00+0300
2024-04-19T08:00+0300
2024-04-19T08:00+0300
мнения аналитиков
удобрения
?1713502802
Увеличение объема экспорта российский удобрений в Европу легко объяснимо. Дело в том, что этот бизнес напрямую связан с источниками сырья: либо это фосфаты, которые еще есть в Северной Африке, либо их делают из газа. Перенести производство куда попало невозможно, а строительство новых мощностей требует времени, сил и денег. При этом Европа по-прежнему поддерживает свой аграрный сектор – даже убыточные предприятия субсидируются, регулирование отрасли выведено на наднациональный уровень. Сельское хозяйство в целом важно для региона, стремящегося максимально обеспечить себя собственным продовольствием. А для стран Восточной Европы это одна из ключевых отраслей экономики. Производство агрокультур без удобрений давно невозможно, и Европа прочно зависит от российского экспорта. Именно РФ обеспечивает более 30% потребности местных аграриев в азотных удобрениях и 25% - в фосфатах. Совокупная доля России и Белоруссии в поставках хлористого калия на европейский рынок до санкций против "Беларуськалия" достигала 50-60%. После начала украинского конфликта и введения Западом санкций российские производители столкнулись с трудностями транспортировки своей продукции на европейский рынок. Ожидая дальнейшего ужесточения ограничений, наши производители удобрений стали диверсифицировать рынки сбыта в сторону Азии. На европейском рынке возник дефицит, приведший к росту цен. Европейские потребители также испуганы возможной санкционной перспективой и стали наращивать объемы покупки удобрений. А тем более в Европе уже вовсю идет посевная, для которой необходимы их запасы. В перспективе спада продаж и снижения зависимости Европы от российских производителей удобрений не ожидается. Если Брюссель начнет вводить ограничения в этом секторе, вероятен скачок цен. При этом экспорт в Европу будет сокращаться на фоне невозможности резко нарастить производство и переориентирования на другие рынки.
Увеличение объема экспорта российский удобрений в Европу легко объяснимо. Дело в том, что этот бизнес напрямую связан с источниками сырья: либо это фосфаты, которые еще есть в Северной Африке, либо их делают из газа. Перенести производство куда попало невозможно, а строительство новых мощностей требует времени, сил и денег.
При этом Европа по-прежнему поддерживает свой аграрный сектор – даже убыточные предприятия субсидируются, регулирование отрасли выведено на наднациональный уровень. Сельское хозяйство в целом важно для региона, стремящегося максимально обеспечить себя собственным продовольствием. А для стран Восточной Европы это одна из ключевых отраслей экономики.
Производство агрокультур без удобрений давно невозможно, и Европа прочно зависит от российского экспорта. Именно РФ обеспечивает более 30% потребности местных аграриев в азотных удобрениях и 25% - в фосфатах. Совокупная доля России и Белоруссии в поставках хлористого калия на европейский рынок до санкций против "Беларуськалия" достигала 50-60%.
После начала украинского конфликта и введения Западом санкций российские производители столкнулись с трудностями транспортировки своей продукции на европейский рынок. Ожидая дальнейшего ужесточения ограничений, наши производители удобрений стали диверсифицировать рынки сбыта в сторону Азии.
На европейском рынке возник дефицит, приведший к росту цен. Европейские потребители также испуганы возможной санкционной перспективой и стали наращивать объемы покупки удобрений. А тем более в Европе уже вовсю идет посевная, для которой необходимы их запасы.
В перспективе спада продаж и снижения зависимости Европы от российских производителей удобрений не ожидается. Если Брюссель начнет вводить ограничения в этом секторе, вероятен скачок цен. При этом экспорт в Европу будет сокращаться на фоне невозможности резко нарастить производство и переориентирования на другие рынки.
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