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Эту зависимость от России Европа преодолеть не сможет

Эту зависимость от России Европа преодолеть не сможет - 19.04.2024, ПРАЙМ

Эту зависимость от России Европа преодолеть не сможет

Увеличение объема экспорта российский удобрений в Европу легко объяснимо. Дело в том, что этот бизнес напрямую связан с источниками сырья: либо это фосфаты,... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T08:00+0300

2024-04-19T08:00+0300

2024-04-19T08:00+0300

мнения аналитиков

удобрения

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Увеличение объема экспорта российский удобрений в Европу легко объяснимо. Дело в том, что этот бизнес напрямую связан с источниками сырья: либо это фосфаты, которые еще есть в Северной Африке, либо их делают из газа. Перенести производство куда попало невозможно, а строительство новых мощностей требует времени, сил и денег. При этом Европа по-прежнему поддерживает свой аграрный сектор – даже убыточные предприятия субсидируются, регулирование отрасли выведено на наднациональный уровень. Сельское хозяйство в целом важно для региона, стремящегося максимально обеспечить себя собственным продовольствием. А для стран Восточной Европы это одна из ключевых отраслей экономики. Производство агрокультур без удобрений давно невозможно, и Европа прочно зависит от российского экспорта. Именно РФ обеспечивает более 30% потребности местных аграриев в азотных удобрениях и 25% - в фосфатах. Совокупная доля России и Белоруссии в поставках хлористого калия на европейский рынок до санкций против "Беларуськалия" достигала 50-60%. После начала украинского конфликта и введения Западом санкций российские производители столкнулись с трудностями транспортировки своей продукции на европейский рынок. Ожидая дальнейшего ужесточения ограничений, наши производители удобрений стали диверсифицировать рынки сбыта в сторону Азии. На европейском рынке возник дефицит, приведший к росту цен. Европейские потребители также испуганы возможной санкционной перспективой и стали наращивать объемы покупки удобрений. А тем более в Европе уже вовсю идет посевная, для которой необходимы их запасы. В перспективе спада продаж и снижения зависимости Европы от российских производителей удобрений не ожидается. Если Брюссель начнет вводить ограничения в этом секторе, вероятен скачок цен. При этом экспорт в Европу будет сокращаться на фоне невозможности резко нарастить производство и переориентирования на другие рынки.

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2024

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Николай Солабуто https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847498782_0:0:683:684_100x100_80_0_0_9079aeb5e42a63d8f46e2fa8fbda6ed2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Николай Солабуто https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847498782_0:0:683:684_100x100_80_0_0_9079aeb5e42a63d8f46e2fa8fbda6ed2.jpg

мнения аналитиков, удобрения