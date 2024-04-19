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"Как в лаборатории". Оружейники из ФРГ нашли способ обогатиться на Украине

"Как в лаборатории". Оружейники из ФРГ нашли способ обогатиться на Украине - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Как в лаборатории". Оружейники из ФРГ нашли способ обогатиться на Украине

В то время как крупные немецкие оружейные подрядчики поставляют Киеву оружие, они также готовятся извлечь максимальную выгоду из того, что может стать крупной... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T09:35+0300

2024-04-19T09:35+0300

2024-04-19T10:25+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В то время как крупные немецкие оружейные подрядчики поставляют Киеву оружие, они также готовятся извлечь максимальную выгоду из того, что может стать крупной бизнес-возможностью в будущем, пишет Politico.Согласно изданию, находясь с визитом на Украине, вице-канцлер Германии Роберт Хабек размышляет, каким образом интегрировать промышленных тяжеловесов своей страны к экономике Украины - от производства вооружений до обеспечения устойчивости электросетей."Немецкая оборонная промышленность поддерживает борьбу за свободу и демократию своими обязательствами в Украине", - заявил Хабек.По словам Гунтрама Вольфа, старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel, создание заводов в Украине - это и быстрый рынок с низкими производственными затратами и гарантированным спросом, а также возможностью испытать технические инновации."Что бы вы там ни производили, вы можете испытывать и внедрять инновации, работая с местными военными экспертами для разработки передовых систем...Это реальный бизнес-кейс. Это как лаборатория", — отметил Вольф.В состав делегации, которая сопровождает Хабека в поездке, входят представители оружейных фирм Rheinmetall и Diehl, которые должны поставить критически важное оборудование, например, систему ПВО IRIS-T, сообщил изданию чиновник, осведомленный о поездке.

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