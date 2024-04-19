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"Больше не в силах": на Западе раскрыли то, что сломит ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240419/ukraina-847521515.html
"Больше не в силах": на Западе раскрыли то, что сломит ВСУ
"Больше не в силах": на Западе раскрыли то, что сломит ВСУ - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Больше не в силах": на Западе раскрыли то, что сломит ВСУ
Крупнейшие союзники Украины обеспокоены тем, что на фоне нехватки боеприпасов Киев к концу года может проиграть в конфликте с Россией, пишет Bloomberg. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:08+0300
2024-04-19T12:08+0300
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Крупнейшие союзники Украины обеспокоены тем, что на фоне нехватки боеприпасов Киев к концу года может проиграть в конфликте с Россией, пишет Bloomberg."Поскольку запасы боеприпасов на Украине истощаются, некоторые из крупнейших союзников страны выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет долго защищаться", - пишет издание.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСейчас ВСУ изо всех сил пытаются отразить атаки российской армии, однако из-за недостатка боеприпасов и застрявшего в Конгрессе пакета помощи от США на 60 с лишним миллиардов долларов не могут справиться с задачей. Президент Украины Владимир Зеленский просит у западных партнеров еще больше систем ПВО и снарядов, но и эти усилия пока не увенчались успехом. Запад ограничивается призывами поскорее что-то решить, но не предпринимает конкретных усилий.По словам директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, ситуация поистине ужасная - Украина может проиграть к концу года. Заверения в помощи со стороны Запада остаются словами, которые никак не превратить в ракетные установки и боеприпасы, констатирует издание.В письме, направленном союзникам по НАТО на этой неделе глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус заявили, что недавние атаки России на жизненно важную энергетическую инфраструктуру привели к большим разрушениям, чем зимой 2022 года. “Учитывая ситуацию, с которой столкнулась Украина, это вопрос чрезвычайной срочности”, - считают они.Но настроения в европейских коридорах власти царят мрачные. “Мы просто не можем допустить, чтобы Украина проиграла войну, или вся ситуация с безопасностью в Европе оказалась в серьезной опасности”, заявила недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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украина, всу, европа, нато
Политика, УКРАИНА, ВСУ, ЕВРОПА, НАТО
12:08 19.04.2024
 
"Больше не в силах": на Западе раскрыли то, что сломит ВСУ

Bloomberg: важные союзники Киева боятся скорого поражения Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Крупнейшие союзники Украины обеспокоены тем, что на фоне нехватки боеприпасов Киев к концу года может проиграть в конфликте с Россией, пишет Bloomberg.
"Поскольку запасы боеприпасов на Украине истощаются, некоторые из крупнейших союзников страны выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет долго защищаться", - пишет издание.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Сейчас ВСУ изо всех сил пытаются отразить атаки российской армии, однако из-за недостатка боеприпасов и застрявшего в Конгрессе пакета помощи от США на 60 с лишним миллиардов долларов не могут справиться с задачей. Президент Украины Владимир Зеленский просит у западных партнеров еще больше систем ПВО и снарядов, но и эти усилия пока не увенчались успехом. Запад ограничивается призывами поскорее что-то решить, но не предпринимает конкретных усилий.
По словам директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, ситуация поистине ужасная - Украина может проиграть к концу года. Заверения в помощи со стороны Запада остаются словами, которые никак не превратить в ракетные установки и боеприпасы, констатирует издание.
В письме, направленном союзникам по НАТО на этой неделе глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус заявили, что недавние атаки России на жизненно важную энергетическую инфраструктуру привели к большим разрушениям, чем зимой 2022 года. “Учитывая ситуацию, с которой столкнулась Украина, это вопрос чрезвычайной срочности”, - считают они.
Но настроения в европейских коридорах власти царят мрачные. “Мы просто не можем допустить, чтобы Украина проиграла войну, или вся ситуация с безопасностью в Европе оказалась в серьезной опасности”, заявила недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
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