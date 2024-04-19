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На фронте отчаянное положение. Украинцы разбирают танки ради взрывчатки - 19.04.2024, ПРАЙМ
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На фронте отчаянное положение. Украинцы разбирают танки ради взрывчатки
На фронте отчаянное положение. Украинцы разбирают танки ради взрывчатки - 19.04.2024, ПРАЙМ
На фронте отчаянное положение. Украинцы разбирают танки ради взрывчатки
Катастрофическая нехватка боеприпасов и взрывчатки заставляет солдат ВСУ снимать все, что только можно, с брошенной техники, передает польское издание Interia. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T17:34+0300
2024-04-19T17:54+0300
вооружения
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новости
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ВАРШАВА, 19 апр - ПРАЙМ. Катастрофическая нехватка боеприпасов и взрывчатки заставляет солдат ВСУ снимать все, что только можно, с брошенной техники, передает польское издание Interia.Согласно изданию, бойцы ВСУ начали активно извлекать динамическую защиту, в контейнере которой находится взрывчатое вещество.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"На одном из видеороликов показано, как солдаты извлекают этот материал из брони, снятой с подбитого танка. Как говорят на видео сами солдаты, эти материалы будут использованы в небольших дронах-камикадзе", - говорится в статье.Динамическая защита ERA (Explosive Reactive Armor) является популярной системой защиты от противотанковых боеприпасов. ERA содержит специальное взрывчатое вещество и работает по принципу контрвзрыва, рассеивая энергию вражеского снаряда перед его попаданием в танк, говорится в публикации.Украинские военные знакомы с этой системой и часто ставят ее на технику, поставляемую с Запада. Например, в Польше она используется на танках RT-91 Twardy и снижает вероятность пробития брони от кумулятивных зарядов на 50-70 процентов. Таким образом, использование ERA позволяет рядовым бойцам ВСУ увеличить огневую мощь и защиту на фронте, заключили в статье.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, всу, танки, новости
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, Танки, Новости
17:34 19.04.2024 (обновлено: 17:54 19.04.2024)
 
На фронте отчаянное положение. Украинцы разбирают танки ради взрывчатки

Interia: из-за дефицита взрывчатки солдаты ВСУ начали разбирать броню танков

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанк M1A1 Abrams
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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ВАРШАВА, 19 апр - ПРАЙМ. Катастрофическая нехватка боеприпасов и взрывчатки заставляет солдат ВСУ снимать все, что только можно, с брошенной техники, передает польское издание Interia.
Согласно изданию, бойцы ВСУ начали активно извлекать динамическую защиту, в контейнере которой находится взрывчатое вещество.
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"На одном из видеороликов показано, как солдаты извлекают этот материал из брони, снятой с подбитого танка. Как говорят на видео сами солдаты, эти материалы будут использованы в небольших дронах-камикадзе", - говорится в статье.
Динамическая защита ERA (Explosive Reactive Armor) является популярной системой защиты от противотанковых боеприпасов. ERA содержит специальное взрывчатое вещество и работает по принципу контрвзрыва, рассеивая энергию вражеского снаряда перед его попаданием в танк, говорится в публикации.
Украинские военные знакомы с этой системой и часто ставят ее на технику, поставляемую с Запада. Например, в Польше она используется на танках RT-91 Twardy и снижает вероятность пробития брони от кумулятивных зарядов на 50-70 процентов. Таким образом, использование ERA позволяет рядовым бойцам ВСУ увеличить огневую мощь и защиту на фронте, заключили в статье.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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