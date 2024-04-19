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На фронте отчаянное положение. Украинцы разбирают танки ради взрывчатки

На фронте отчаянное положение. Украинцы разбирают танки ради взрывчатки - 19.04.2024, ПРАЙМ

На фронте отчаянное положение. Украинцы разбирают танки ради взрывчатки

Катастрофическая нехватка боеприпасов и взрывчатки заставляет солдат ВСУ снимать все, что только можно, с брошенной техники, передает польское издание Interia. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T17:34+0300

2024-04-19T17:34+0300

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ВАРШАВА, 19 апр - ПРАЙМ. Катастрофическая нехватка боеприпасов и взрывчатки заставляет солдат ВСУ снимать все, что только можно, с брошенной техники, передает польское издание Interia.Согласно изданию, бойцы ВСУ начали активно извлекать динамическую защиту, в контейнере которой находится взрывчатое вещество.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"На одном из видеороликов показано, как солдаты извлекают этот материал из брони, снятой с подбитого танка. Как говорят на видео сами солдаты, эти материалы будут использованы в небольших дронах-камикадзе", - говорится в статье.Динамическая защита ERA (Explosive Reactive Armor) является популярной системой защиты от противотанковых боеприпасов. ERA содержит специальное взрывчатое вещество и работает по принципу контрвзрыва, рассеивая энергию вражеского снаряда перед его попаданием в танк, говорится в публикации.Украинские военные знакомы с этой системой и часто ставят ее на технику, поставляемую с Запада. Например, в Польше она используется на танках RT-91 Twardy и снижает вероятность пробития брони от кумулятивных зарядов на 50-70 процентов. Таким образом, использование ERA позволяет рядовым бойцам ВСУ увеличить огневую мощь и защиту на фронте, заключили в статье.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, всу, танки, новости