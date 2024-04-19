https://1prime.ru/20240419/uprek-847528126.html

Трамп призвал Европу "шевелиться" и больше вкладываться в Украину

Трамп призвал Европу "шевелиться" и больше вкладываться в Украину - 19.04.2024, ПРАЙМ

Трамп призвал Европу "шевелиться" и больше вкладываться в Украину

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал европейцев "пошевеливаться" и сделал замечание, что Соединенные Штаты отправляет Украине больше денежных средств | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T15:12+0300

2024-04-19T15:12+0300

2024-04-19T15:12+0300

политика

помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_76edcb28bd997af4ca1ffd06bbec92b5.jpg

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал европейцев "пошевеливаться" и сделал замечание, что Соединенные Штаты отправляет Украине больше денежных средств чем они."Почему Европа не может уравнять или сопоставить деньги, вложенные США, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране? По общему мнению, выживание Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас! Шевелись, Европа!" — отметил он в социальной сети Truth Social.По его мнению, США отправили Киеву на "100 миллиардов долларов" больше, чем Европа.Экс-президент добавил, что если бы в президентском кресле сидел он, то конфликт между Украиной и Россией "никогда бы не начался".17 апреля палата представителей представила три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо того чтобы вслед за сенатом одобрить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов.Евросоюз 1 февраля в Брюсселе решил фонд поддержки Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились согласовывать транши военной помощи Киеву и отчитываться о них.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240418/nenavist-847507110.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

помощь украине