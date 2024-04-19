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Трутнев раскрыл главную тему Восточного экономического форума-2024

Трутнев раскрыл главную тему Восточного экономического форума-2024 - 19.04.2024, ПРАЙМ

Трутнев раскрыл главную тему Восточного экономического форума-2024

Основной темой Восточного экономического форума в 2024 году станут технологии будущего, кроме того, в повестку включат проблемные вопросы, в том числе... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T08:04+0300

2024-04-19T08:04+0300

2024-04-19T08:04+0300

экономика

вэф

восточный экономический форум

юрий трутнев

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Основной темой Восточного экономического форума в 2024 году станут технологии будущего, кроме того, в повестку включат проблемные вопросы, в том числе касающиеся работы Восточного полигона железных дорог и нехватки на Дальнем Востоке генерирующих мощностей к 2030 году, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Работа по форуму в самом-самом начале… Мы хотим посвятить этот форум технологиям будущего. Я уверен в том, что страна, которая отстает в технологиях в сегодняшней мировой ситуации, когда отношения между странами уже переходят более всего в режим применения силы, отставать в технологиях просто нельзя. Поэтому нам надо понять, что мы умеем, надо понять, чему нам надо научиться. Дальний Восток имеет все возможности взять на себя значительную часть этой работы. И я думаю, что поговорить об этом на следующем форуме будет очень правильно", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что есть ряд вопросов, которые в обязательном порядке включат в повестку форума. "Это работа Восточного полигона, от которого зависит сегодня экономика всей нашей страны. Это энергетика, потому что мы тут считали, у нас к 2030 году просто не хватит электроэнергии для новых проектов. Нам когда-то все рассказывали, что вы - головной танк, привлекайте инвестиции, все будет хорошо, тарифы пойдут вниз. Нет, никуда они вниз не пошли, а кроме того, образовалась вполне очевидная угроза нехватки электроэнергии. Нам нужны новые генерирующие мощности системы", - уточнил вице-премьер. Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

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вэф, восточный экономический форум, юрий трутнев