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Оверчук отметил задержки с выдачей виз россиянам в Группе Всемирного банка - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Оверчук отметил задержки с выдачей виз россиянам в Группе Всемирного банка
Оверчук отметил задержки с выдачей виз россиянам в Группе Всемирного банка - 19.04.2024, ПРАЙМ
Оверчук отметил задержки с выдачей виз россиянам в Группе Всемирного банка
Задержки с выдачей виз работникам-россиянам в Группе Всемирного банка доказывают дискриминацию, считает вице-премьер России Алексей Оверчук. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T21:52+0300
2024-04-19T21:52+0300
визы
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Задержки с выдачей виз работникам-россиянам в Группе Всемирного банка доказывают дискриминацию, считает вице-премьер России Алексей Оверчук."В настоящее время ряд сотрудников сталкиваются с дискриминационными препятствиями при получении визы… Хотя выдача виз не входит в компетенцию Группы Всемирного банка, на этом учреждении лежит обязанность обеспечивать благополучие своих сотрудников и стремиться к равному обращению для всех", — указывается в его заявлении ко встрече Комитета по развитию совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Вице-премьер уточнил, что задержки могут превышать год, что негативно сказывается на построении карьеры.По его мнению, предвзятый и политизированный подход руководства Группы Всемирного банка серьезно подрывает целостность и авторитет организации.
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визы, всемирный банк
визы, Всемирный банк
21:52 19.04.2024
 
Оверчук отметил задержки с выдачей виз россиянам в Группе Всемирного банка

Оверчук сообщил, что россиянам в Группе Всемирного банка задерживают визы на год

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Задержки с выдачей виз работникам-россиянам в Группе Всемирного банка доказывают дискриминацию, считает вице-премьер России Алексей Оверчук.
"В настоящее время ряд сотрудников сталкиваются с дискриминационными препятствиями при получении визы… Хотя выдача виз не входит в компетенцию Группы Всемирного банка, на этом учреждении лежит обязанность обеспечивать благополучие своих сотрудников и стремиться к равному обращению для всех", — указывается в его заявлении ко встрече Комитета по развитию совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Вице-премьер уточнил, что задержки могут превышать год, что негативно сказывается на построении карьеры.
По его мнению, предвзятый и политизированный подход руководства Группы Всемирного банка серьезно подрывает целостность и авторитет организации.
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