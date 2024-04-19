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Оверчук отметил задержки с выдачей виз россиянам в Группе Всемирного банка

Оверчук отметил задержки с выдачей виз россиянам в Группе Всемирного банка - 19.04.2024, ПРАЙМ

Оверчук отметил задержки с выдачей виз россиянам в Группе Всемирного банка

Задержки с выдачей виз работникам-россиянам в Группе Всемирного банка доказывают дискриминацию, считает вице-премьер России Алексей Оверчук. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T21:52+0300

2024-04-19T21:52+0300

2024-04-19T21:52+0300

визы

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Задержки с выдачей виз работникам-россиянам в Группе Всемирного банка доказывают дискриминацию, считает вице-премьер России Алексей Оверчук."В настоящее время ряд сотрудников сталкиваются с дискриминационными препятствиями при получении визы… Хотя выдача виз не входит в компетенцию Группы Всемирного банка, на этом учреждении лежит обязанность обеспечивать благополучие своих сотрудников и стремиться к равному обращению для всех", — указывается в его заявлении ко встрече Комитета по развитию совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Вице-премьер уточнил, что задержки могут превышать год, что негативно сказывается на построении карьеры.По его мнению, предвзятый и политизированный подход руководства Группы Всемирного банка серьезно подрывает целостность и авторитет организации.

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визы, всемирный банк