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Рост экономики России благотворно влияет на членов СНГ, заявил Оверчук
Рост экономики России благотворно влияет на членов СНГ, заявил Оверчук - 19.04.2024, ПРАЙМ
Рост экономики России благотворно влияет на членов СНГ, заявил Оверчук
Активно развитие российской экономики благотворно влияет на членов ЕАЭС и СНГ, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T21:39+0300
2024-04-19T21:39+0300
2024-04-19T21:42+0300
экономика рф
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ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Активно развитие российской экономики благотворно влияет на членов ЕАЭС и СНГ, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук."Столь впечатляющие экономические показатели (России - ред.) благотворно влияют на соседние страны, особенно на те, которые являются членами Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", — указывается в его заявлении в рамках встречи Комитета по развитию совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. По его мнению, если эти государства ужесточат экономические отношения с Россией, то это разрушит их благополучие. Он указал, что предвзятый и политизированный подход руководства Группы Всемирного банка серьезно подрывает целостность и авторитет организации.Политик отметил важность сохранять беспристрастность и объективность, чтобы избежать существенного репутационного ущерба.Вице-премьер призвал компанию избегать участия в дискуссиях, которые могут отвлечь ее от основополагающих принципов.
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экономика рф
Рост экономики России благотворно влияет на членов СНГ, заявил Оверчук
Оверчук: впечатляющий рост экономики РФ благотворно влияет на членов ЕАЭС и СНГ
ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Активно развитие российской экономики благотворно влияет на членов ЕАЭС и СНГ, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Столь впечатляющие экономические показатели (России - ред.) благотворно влияют на соседние страны, особенно на те, которые являются членами Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", — указывается в его заявлении в рамках встречи Комитета по развитию совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
По его мнению, если эти государства ужесточат экономические отношения с Россией, то это разрушит их благополучие.
Он указал, что предвзятый и политизированный подход руководства Группы Всемирного банка серьезно подрывает целостность и авторитет организации.
Политик отметил важность сохранять беспристрастность и объективность, чтобы избежать существенного репутационного ущерба.
Вице-премьер призвал компанию избегать участия в дискуссиях, которые могут отвлечь ее от основополагающих принципов.
Силуанов оценил рекордно высокую инвестактивность экономики России