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Орский НПЗ возобновил работу после паводка - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Орский НПЗ возобновил работу после паводка
Орский НПЗ возобновил работу после паводка - 19.04.2024, ПРАЙМ
Орский НПЗ возобновил работу после паводка
Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T19:02+0300
2024-04-19T19:03+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости пресс-служба завода. "ПАО "Орскнефтеоргсинтез" возобновляет производство после временной остановки, связанной с наводнением в городе. На заводе приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим", - говорится в сообщении. Орский НПЗ 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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работа нпз
работа НПЗ
19:02 19.04.2024 (обновлено: 19:03 19.04.2024)
 
Орский НПЗ возобновил работу после паводка

Орский НПЗ возобновляет производство после остановки из-за паводка

# НПЗ
# НПЗ
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости пресс-служба завода.
"ПАО "Орскнефтеоргсинтез" возобновляет производство после временной остановки, связанной с наводнением в городе. На заводе приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим", - говорится в сообщении.
Орский НПЗ 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов в связи с аномальным паводком в Оренбургской области.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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