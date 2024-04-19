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Американский банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ

Американский банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ - 19.04.2024, ПРАЙМ

Американский банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ

Американский банк JPMorgan Chase подал иск в суд на российский банк ВТБ, чтобы оспорить его попытки взыскать 439,5 миллиона долларов со счета, заблокированного... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T05:15+0300

2024-04-19T05:15+0300

2024-04-19T05:16+0300

экономика

jpmorgan chase

иск

втб

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Американский банк JPMorgan Chase подал иск в суд на российский банк ВТБ, чтобы оспорить его попытки взыскать 439,5 миллиона долларов со счета, заблокированного из-за введенных против РФ санкций, говорится в обнародованных в четверг документах окружного суда южного округа Нью-Йорка Как следует из документа, накануне ВТБ подал иск против американского банка с требованием вернуть деньги, что американский банк посчитал "вопиющим нарушением" соглашения между двумя организациями о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Американская сторона утверждает, что с 2008 года у ВТБ в нью-йоркском филиале JPMorgan Chase был открыт корреспондентский счет, а после введения санкций США в 2022 году JPMorgan Chase перевел с этого счета порядка 439 миллиона долларов на специальный внутренний заблокированный счет. Как утверждается в иске, при открытии счета ВТБ согласился с правилами его использования, в том числе с тем, что любой счет может быть заморожен из-за санкций, а спорные вопросы могут решаться только в суде Нью-Йорка. JPMorgan Chase подчеркнул, что законодательство США запрещает ему перечислить ВТБ запрошенную сумму, и опасается, что российский банк попытается добиться ареста его активов за рубежом, если выиграет судебный процесс в России. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 апреля заявила, что Москва не будет церемониться и даст решительный ответ, если Запад примет решение о конфискации российских активов и использование средств для финансирования киевского режима.

https://1prime.ru/20240328/finance-846810606.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

jpmorgan chase, иск, втб