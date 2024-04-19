https://1prime.ru/20240419/vyezd-847524789.html

В Кремле дали пояснения по ограничениям для выезда госслужащих за границу

В Кремле дали пояснения по ограничениям для выезда госслужащих за границу - 19.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле дали пояснения по ограничениям для выезда госслужащих за границу

В отношении различных российских ведомств действуют разные режимы для выезда за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T13:09+0300

2024-04-19T13:09+0300

2024-04-19T13:13+0300

кремль

дмитрий песков

запрет на выезд за границу

госслужащие

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/74/842297402_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_07545e743679a2170baa0a5f7ff2fbb9.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В отношении различных российских ведомств действуют разные режимы для выезда за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов об ограничении для выезда госслужащих за границу, Песков отметил во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выезда. Он подчеркнул, что есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, "есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований". "Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, что называется", — заключил Песков.С 11 декабря 2023-го вступили в силу изменения в закон о порядке выезда из Российской Федерации. Документом пределен порядок, в котором граждане с ограничениями на выезд обязуются сдавать свои паспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России. Несданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.В случае если запрет обоснован доступом к гостайне, то документ можно сдать работодателю. Должники же обязуются отдавать паспорт судебным приставам. В остальных случаях документ сдается в орган, ограничивший выезд.

https://1prime.ru/20240413/finlyandiya-847359293.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кремль, дмитрий песков, запрет на выезд за границу, госслужащие