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В Кремле дали пояснения по ограничениям для выезда госслужащих за границу - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле дали пояснения по ограничениям для выезда госслужащих за границу
В Кремле дали пояснения по ограничениям для выезда госслужащих за границу - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле дали пояснения по ограничениям для выезда госслужащих за границу
В отношении различных российских ведомств действуют разные режимы для выезда за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T13:09+0300
2024-04-19T13:13+0300
кремль
дмитрий песков
запрет на выезд за границу
госслужащие
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В отношении различных российских ведомств действуют разные режимы для выезда за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов об ограничении для выезда госслужащих за границу, Песков отметил во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выезда. Он подчеркнул, что есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, "есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований". "Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, что называется", — заключил Песков.С 11 декабря 2023-го вступили в силу изменения в закон о порядке выезда из Российской Федерации. Документом пределен порядок, в котором граждане с ограничениями на выезд обязуются сдавать свои паспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России. Несданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.В случае если запрет обоснован доступом к гостайне, то документ можно сдать работодателю. Должники же обязуются отдавать паспорт судебным приставам. В остальных случаях документ сдается в орган, ограничивший выезд.
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кремль, дмитрий песков, запрет на выезд за границу, госслужащие
Кремль, Дмитрий Песков, запрет на выезд за границу, госслужащие
13:09 19.04.2024 (обновлено: 13:13 19.04.2024)
 
В Кремле дали пояснения по ограничениям для выезда госслужащих за границу

Песков: для различных ведомств РФ действуют различные режимы выезда за границу

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В отношении различных российских ведомств действуют разные режимы для выезда за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов об ограничении для выезда госслужащих за границу, Песков отметил во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выезда. Он подчеркнул, что есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, "есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований".
"Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, что называется", — заключил Песков.
С 11 декабря 2023-го вступили в силу изменения в закон о порядке выезда из Российской Федерации. Документом пределен порядок, в котором граждане с ограничениями на выезд обязуются сдавать свои паспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России. Несданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.
В случае если запрет обоснован доступом к гостайне, то документ можно сдать работодателю. Должники же обязуются отдавать паспорт судебным приставам. В остальных случаях документ сдается в орган, ограничивший выезд.
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