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"Бряцание оружием" только ослабит ЕС, заявила Захарова - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"Бряцание оружием" только ослабит ЕС, заявила Захарова
"Бряцание оружием" только ослабит ЕС, заявила Захарова - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Бряцание оружием" только ослабит ЕС, заявила Захарова
Дальнейшая форсированная милитаризация Евросоюза и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире. Такое мнение выразила официальный... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T17:45+0300
2024-04-19T17:45+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Дальнейшая форсированная милитаризация Евросоюза и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и "правилам" Запада", - отметила дипломат.По словам Захаровой, за последние пять лет Европейский союз постепенно утратил свою политическую субъектность и превратился в "заморскую территорию США". Декларация ЕС-НАТО от 10 января 2023 года только закрепила подчиненное положение объединения, заметила она.Представитель МИД также добавила , что безопасность ЕС страдает из-за безрассудных амбиций его лидеров. Кроме того, ЕС придерживается конфронтационной логики в попытках свалить свои ошибки на Россию, Китай, Иран и другие суверенные страны. Это, по мнению дипломата, приводит к напряженности не только в Европе, но и в мире в целом.
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ес, мария захарова, новости
Политика, ЕС, Мария Захарова, Новости
17:45 19.04.2024
 
"Бряцание оружием" только ослабит ЕС, заявила Захарова

Захарова: дальнейшая милитаризация ЕС только ослабит его положение

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Дальнейшая форсированная милитаризация Евросоюза и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и "правилам" Запада", - отметила дипломат.
По словам Захаровой, за последние пять лет Европейский союз постепенно утратил свою политическую субъектность и превратился в "заморскую территорию США". Декларация ЕС-НАТО от 10 января 2023 года только закрепила подчиненное положение объединения, заметила она.
Представитель МИД также добавила , что безопасность ЕС страдает из-за безрассудных амбиций его лидеров. Кроме того, ЕС придерживается конфронтационной логики в попытках свалить свои ошибки на Россию, Китай, Иран и другие суверенные страны. Это, по мнению дипломата, приводит к напряженности не только в Европе, но и в мире в целом.
Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею создания армии ЕС
7 января, 16:05
 
ПолитикаЕСМария ЗахароваНовости
 
 
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