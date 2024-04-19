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"Бряцание оружием" только ослабит ЕС, заявила Захарова

"Бряцание оружием" только ослабит ЕС, заявила Захарова - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Бряцание оружием" только ослабит ЕС, заявила Захарова

Дальнейшая форсированная милитаризация Евросоюза и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире. Такое мнение выразила официальный... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T17:45+0300

2024-04-19T17:45+0300

2024-04-19T17:45+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Дальнейшая форсированная милитаризация Евросоюза и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и "правилам" Запада", - отметила дипломат.По словам Захаровой, за последние пять лет Европейский союз постепенно утратил свою политическую субъектность и превратился в "заморскую территорию США". Декларация ЕС-НАТО от 10 января 2023 года только закрепила подчиненное положение объединения, заметила она.Представитель МИД также добавила , что безопасность ЕС страдает из-за безрассудных амбиций его лидеров. Кроме того, ЕС придерживается конфронтационной логики в попытках свалить свои ошибки на Россию, Китай, Иран и другие суверенные страны. Это, по мнению дипломата, приводит к напряженности не только в Европе, но и в мире в целом.

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ес, мария захарова, новости