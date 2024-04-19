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Мишустин поручил контролировать совершенствование оплаты труда медиков

Мишустин поручил контролировать совершенствование оплаты труда медиков - 19.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил контролировать совершенствование оплаты труда медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к Министерству здравоохранения с призывом улучшить систему оплаты труда медицинских работников и обеспечить им... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:41+0300

2024-04-19T11:41+0300

2024-04-19T11:41+0300

россия

михаил мишустин

реальные зарплаты

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к Министерству здравоохранения с призывом улучшить систему оплаты труда медицинских работников и обеспечить им достойное вознаграждение. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии Минздрава."Необходимо продолжить совершенствовать систему оплаты труда докторов, фельдшеров и медсестер, обеспечить им достойное вознаграждение. Прошу министерство держать это на особом контроле", - сказал глава кабмина.С 1 апреля Мишустин распорядился направить не менее половины фонда оплаты труда медицинских организаций на выплату заработной платы медработникам, отметив, что зарплата должна оставаться не ниже уровня 2023 года.В феврале президент России Владимир Путин также предложил увеличить ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах. Врачи в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек получат доплаты в размере 29 тысяч рублей, а средний медперсонал - 13 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек врачи получат доплату в размере 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - 30 тысяч рублей.

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россия, михаил мишустин, реальные зарплаты, медики, медики