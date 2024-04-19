Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил контролировать совершенствование оплаты труда медиков - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240419/zarplaty-847520675.html
Мишустин поручил контролировать совершенствование оплаты труда медиков
Мишустин поручил контролировать совершенствование оплаты труда медиков - 19.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил контролировать совершенствование оплаты труда медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к Министерству здравоохранения с призывом улучшить систему оплаты труда медицинских работников и обеспечить им... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:41+0300
2024-04-19T11:41+0300
россия
михаил мишустин
реальные зарплаты
медики
медики
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685893_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6e8877f92f5e642f6eab0ac4f25c3bb7.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к Министерству здравоохранения с призывом улучшить систему оплаты труда медицинских работников и обеспечить им достойное вознаграждение. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии Минздрава."Необходимо продолжить совершенствовать систему оплаты труда докторов, фельдшеров и медсестер, обеспечить им достойное вознаграждение. Прошу министерство держать это на особом контроле", - сказал глава кабмина.С 1 апреля Мишустин распорядился направить не менее половины фонда оплаты труда медицинских организаций на выплату заработной платы медработникам, отметив, что зарплата должна оставаться не ниже уровня 2023 года.В феврале президент России Владимир Путин также предложил увеличить ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах. Врачи в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек получат доплаты в размере 29 тысяч рублей, а средний медперсонал - 13 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек врачи получат доплату в размере 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - 30 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20221126/838960451.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b51de7fbcd9805d4eb35d5b491d6fcaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, реальные зарплаты, медики, медики
РОССИЯ, Михаил Мишустин, реальные зарплаты, МЕДИКИ, медики
11:41 19.04.2024
 
Мишустин поручил контролировать совершенствование оплаты труда медиков

Мишустин поручил Минздраву контролировать совершенствование оплаты труда медиков

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к Министерству здравоохранения с призывом улучшить систему оплаты труда медицинских работников и обеспечить им достойное вознаграждение. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии Минздрава.
"Необходимо продолжить совершенствовать систему оплаты труда докторов, фельдшеров и медсестер, обеспечить им достойное вознаграждение. Прошу министерство держать это на особом контроле", - сказал глава кабмина.
С 1 апреля Мишустин распорядился направить не менее половины фонда оплаты труда медицинских организаций на выплату заработной платы медработникам, отметив, что зарплата должна оставаться не ниже уровня 2023 года.
В феврале президент России Владимир Путин также предложил увеличить ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах. Врачи в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек получат доплаты в размере 29 тысяч рублей, а средний медперсонал - 13 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек врачи получат доплату в размере 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - 30 тысяч рублей.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2022
Минздрав учитывает новые регионы в расчетах по бюджетам, заявил Мурашко
26 ноября 2022, 12:23
 
РОССИЯМихаил Мишустинреальные зарплатыМЕДИКИмедики
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала